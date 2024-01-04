https://ria.ru/20240104/rozhdestvo-1919714607.html

Московские власти рассказали о рождественских мероприятиях в городе

Московские власти рассказали о рождественских мероприятиях в городе - РИА Новости, 04.01.2024

Московские власти рассказали о рождественских мероприятиях в городе

С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия, жителей и гостей столицы приглашают посмотреть спектакли, посетить концерты, сделать... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:05

2024-01-04T16:05

2024-01-04T16:05

москва

россия

наталья сергунина

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916489907_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_ca6149fb1268e5441fe7f5ed7c66c7a1.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия, жителей и гостей столицы приглашают посмотреть спектакли, посетить концерты, сделать своими руками сувенир на память, а также отправить поздравительную открытку в любой уголок страны, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. "С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия. Жителей и гостей столицы приглашают посмотреть спектакли, посетить концерты, сделать своими руками сувенир на память, отправить поздравительную открытку в любой уголок страны", - сказала Сергунина, чьи слова приводятся пресс-службой столичного комитета по туризму. Заммэра отметила, что программу подготовили на ВДНХ, площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках, желающие могут присоединиться к акции "Москва помогает". Так, например, на 36 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" гостей ждут мастер-классы, на которых можно будет сделать глиняные новогодние игрушки, деревянный домик, фигурные свечи из натуральной вощины, расписать матрешек, отчеканить старинные монеты, а также создать открытки с печатными вставками. Кроме того, 6 и 7 января на катке на площади Революции представят ледовые шоу "Щелкунчик" (в 16.00), "Золотой ключик" (в 17.30) и "Золушка" (в 19.30). "В Парке Горького и на 25 площадках фестиваля в округах организуют детские спектакли. К примеру, 6 января в 15.00 на Городецкой улице ребятам покажут постановку "Рождество в облаках", 7 января на Коптевском бульваре - "Госпожу Метелицу", - рассказали в пресс-службе. Как и в 2022 году, все желающие могут принести новогодние подарки для жителей новых регионов и участников СВО в пункты акции "Москва помогает". Они есть практически во всех округах столицы на площадках "Путешествия в Рождество" - всего 29 локаций. На ВДНХ 7 января в рамках проекта "Рождественская открытка с ВДНХ летит по всей стране" любой желающий сможет отправить по почте поздравление своим знакомым и близким из других городов России. "Рождественская программа запланирована и в рамках проходящей на ВДНХ выставки "Россия". Так, в пространстве Москвы проведут мастер-класс по изготовлению и украшению свечей, покажут представление "Песенка о новогоднем настроении", а вечером выступит музыкальный ансамбль. В репертуаре - классические советские, российские и зарубежные произведения", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231226/rozhdestvo-1913835689.html

https://ria.ru/20240103/pogoda-1919582824.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, наталья сергунина, новый год