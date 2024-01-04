Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 04.01.2024 (обновлено: 14:32 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/rekord-1919700781.html
В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы
В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы - РИА Новости, 04.01.2024
В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы
В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы, отметка минус 42,5 градуса зафиксирована в лапландском Энонтекиё, сообщает в четверг... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:31
2024-01-04T14:32
в мире
финляндия
лапландия
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/88/1562278878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60026e044e370bab1f8f0aad796d29ee.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы, отметка минус 42,5 градуса зафиксирована в лапландском Энонтекиё, сообщает в четверг финский метеорологический институт. "В аэропорту Энонтекиё температура уже опустилась до минус 42,5 градуса, что является самой низкой температурой этой зимой", – сказано в публикации института в соцсети X. Ранее в четверг на метеорологической станции Энонтекиё был установлен рекорд этой зимы на отметке минус 42,1 градуса. По данным метеорологов, в 2000-х годах температура ниже минус 42 градусов в Финляндии измерялась только три раза: в феврале 2001 года в Пюхяярви (минус 42,5 градуса), в январе 2006 года в Киттиля (минус 43,6 градуса) и в феврале 2012 года в Инари (минус 42,7 градуса). Три названных метеостанции расположены в Лапландии и в центральной части страны. В Финляндии на фоне морозов третий день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования, следует из информации, представленной на сайте финской государственной железнодорожной компании VR. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили автобусное и трамвайное сообщение, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на управление транспорта Хельсинки. В среду было отменено более 150 автобусных маршрутов. Ранее в соседней Швеции был установлен январский температурный рекорд в минус 43,6 градуса, который не обновлялся с 1999 года.
https://ria.ru/20240103/shvetsiya-1919571038.html
финляндия
лапландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/88/1562278878_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_687ed35ddd0f4480cfa6738ccc9d53e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, лапландия, погода
В мире, Финляндия, Лапландия, Погода
В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы

В Финляндии 2-й раз за день побит температурный рекорд зимы — минус 42,5 градуса

CC BY 2.0 / Ninara / Lake Inari, Lapland, FinlandЛапландия
Лапландия - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
CC BY 2.0 / Ninara / Lake Inari, Lapland, Finland
Лапландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы, отметка минус 42,5 градуса зафиксирована в лапландском Энонтекиё, сообщает в четверг финский метеорологический институт.
"В аэропорту Энонтекиё температура уже опустилась до минус 42,5 градуса, что является самой низкой температурой этой зимой", – сказано в публикации института в соцсети X.
Ранее в четверг на метеорологической станции Энонтекиё был установлен рекорд этой зимы на отметке минус 42,1 градуса.
По данным метеорологов, в 2000-х годах температура ниже минус 42 градусов в Финляндии измерялась только три раза: в феврале 2001 года в Пюхяярви (минус 42,5 градуса), в январе 2006 года в Киттиля (минус 43,6 градуса) и в феврале 2012 года в Инари (минус 42,7 градуса). Три названных метеостанции расположены в Лапландии и в центральной части страны.
Покрытые снегом и инеем деревья - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В Швеции зафиксировали 25-летний температурный рекорд января
3 января, 13:27
В Финляндии на фоне морозов третий день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования, следует из информации, представленной на сайте финской государственной железнодорожной компании VR. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили автобусное и трамвайное сообщение, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на управление транспорта Хельсинки. В среду было отменено более 150 автобусных маршрутов.
Ранее в соседней Швеции был установлен январский температурный рекорд в минус 43,6 градуса, который не обновлялся с 1999 года.
 
В миреФинляндияЛапландияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала