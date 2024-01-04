https://ria.ru/20240104/rekord-1919700781.html

В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы

В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы - РИА Новости, 04.01.2024

В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы

В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы, отметка минус 42,5 градуса зафиксирована в лапландском Энонтекиё, сообщает в четверг... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:31

2024-01-04T14:31

2024-01-04T14:32

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В Финляндии второй раз за день побит температурный рекорд этой зимы, отметка минус 42,5 градуса зафиксирована в лапландском Энонтекиё, сообщает в четверг финский метеорологический институт. "В аэропорту Энонтекиё температура уже опустилась до минус 42,5 градуса, что является самой низкой температурой этой зимой", – сказано в публикации института в соцсети X. Ранее в четверг на метеорологической станции Энонтекиё был установлен рекорд этой зимы на отметке минус 42,1 градуса. По данным метеорологов, в 2000-х годах температура ниже минус 42 градусов в Финляндии измерялась только три раза: в феврале 2001 года в Пюхяярви (минус 42,5 градуса), в январе 2006 года в Киттиля (минус 43,6 градуса) и в феврале 2012 года в Инари (минус 42,7 градуса). Три названных метеостанции расположены в Лапландии и в центральной части страны. В Финляндии на фоне морозов третий день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования, следует из информации, представленной на сайте финской государственной железнодорожной компании VR. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили автобусное и трамвайное сообщение, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на управление транспорта Хельсинки. В среду было отменено более 150 автобусных маршрутов. Ранее в соседней Швеции был установлен январский температурный рекорд в минус 43,6 градуса, который не обновлялся с 1999 года.

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Влада Копылова

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