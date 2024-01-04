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ЦИК рассмотрит регистрацию Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты - РИА Новости, 04.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:11 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/registratsiya-1919734909.html
ЦИК рассмотрит регистрацию Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты
ЦИК рассмотрит регистрацию Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты - РИА Новости, 04.01.2024
ЦИК рассмотрит регистрацию Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты
ЦИК на заседании в пятницу рассмотрит вопросы о регистрации председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатами на пост... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:11
2024-01-04T19:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
владислав даванков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ЦИК на заседании в пятницу рассмотрит вопросы о регистрации председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатами на пост президента РФ. "Повестка дня заседания Центральной избирательной комиссии 5 января 2024 года... О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого.... О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владислава Андреевича Даванкова", - говорится в повестке на сайте ЦИК. Ранее сообщалось, что 1 января ЦИК России принял документы Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Даванков также 1 января подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди". Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Владислав Даванков
ЦИК рассмотрит регистрацию Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты

ЦИК решит вопросы о регистрации Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ЦИК на заседании в пятницу рассмотрит вопросы о регистрации председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатами на пост президента РФ.
«
"Повестка дня заседания Центральной избирательной комиссии 5 января 2024 года... О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого.... О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владислава Андреевича Даванкова", - говорится в повестке на сайте ЦИК.
Ранее сообщалось, что 1 января ЦИК России принял документы Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Даванков также 1 января подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди".
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Год выбора
2 января, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФВладислав Даванков
 
 
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