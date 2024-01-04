https://ria.ru/20240104/rech-1919730310.html

Байден перенес речь, приуроченную к юбилею штурма Капитолия

Байден перенес речь, приуроченную к юбилею штурма Капитолия - РИА Новости, 04.01.2024

Байден перенес речь, приуроченную к юбилею штурма Капитолия

Президент США Джо Байден из-за ожидающейся непогоды перенес на пятницу предвыборную речь, которая изначально планировалась на субботу – третью годовщину штурма... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:27

2024-01-04T18:27

2024-01-04T18:27

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сша

пенсильвания

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден из-за ожидающейся непогоды перенес на пятницу предвыборную речь, которая изначально планировалась на субботу – третью годовщину штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, следует из расписания Белого дома и сообщений СМИ. Для выступления о непрекращающейся борьбе за "демократию и свободу" Байден символично выбрал городок Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания, где в конце XVIII века, во время Войны на независимость, стояла на зимних квартирах Континентальная армия первого американского лидера Джорджа Вашингтона. Речь для пущего символизма была приурочена к юбилею событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа взяла штурмом Капитолий в безуспешной попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы Байдена. Перенос планов СМИ объясняют зимней бурей, которая ожидается в субботу на восточном побережье США.

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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, джордж вашингтон