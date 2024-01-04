https://ria.ru/20240104/rakety-1919753284.html

В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет

В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет - РИА Новости, 04.01.2024

В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром", передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T23:53

2024-01-04T23:53

2024-01-04T23:53

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сша

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

зрк с-300

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром", передает украинское издание "Страна.ua". "Сегодня СМИ разнесли слова командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько таких массированных атак <…> Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские - к С-300 и "Бук-М1", так и западные", - цитирует Игната украинское издание.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240104/pvo-1919747071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, зрк с-300, россия