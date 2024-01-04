В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет
Страна.ua: представитель ВСУ Игнат назвал зенитные ракеты дефицитным товаром
© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром", передает украинское издание "Страна.ua".
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"Сегодня СМИ разнесли слова командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько таких массированных атак <…> Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские - к С-300 и "Бук-М1", так и западные", - цитирует Игната украинское издание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.