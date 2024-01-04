Рейтинг@Mail.ru
В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/rakety-1919753284.html
В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет
В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет - РИА Новости, 04.01.2024
В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет
Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром", передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T23:53
2024-01-04T23:53
украина
сша
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
зрк с-300
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855705095_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_ea035e825aee9fac8e385bb6f0542234.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром", передает украинское издание "Страна.ua". &quot;Сегодня СМИ разнесли слова командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько таких массированных атак &lt;…&gt; Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские - к С-300 и &quot;Бук-М1&quot;, так и западные&quot;, - цитирует Игната украинское издание.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240104/pvo-1919747071.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855705095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dee25ae3344a48dbeccc62dac3194576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, зрк с-300, россия
Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Россия
В украинских войсках заявили о дефиците зенитных ракет

Страна.ua: представитель ВСУ Игнат назвал зенитные ракеты дефицитным товаром

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром", передает украинское издание "Страна.ua".
«

"Сегодня СМИ разнесли слова командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько таких массированных атак <…> Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские - к С-300 и "Бук-М1", так и западные", - цитирует Игната украинское издание.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине
Вчера, 21:56
 
УкраинаСШАСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала