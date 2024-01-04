https://ria.ru/20240104/rakety-1919749073.html

США заявили, что Россия якобы использует ракеты КНДР для ударов по Украине

США заявили, что Россия якобы использует ракеты КНДР для ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024

США заявили, что Россия якобы использует ракеты КНДР для ударов по Украине

США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что РФ якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил координатор... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T22:36

2024-01-04T22:36

2024-01-05T00:46

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что РФ якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, который не привел каких-либо доказательств своим утверждениям. "Наша информация показывает, что КНДР недавно поставила России баллистические ракеты, по крайней мере одну из которых 30 декабря российские силы запустили по Украине", - заявил Кирби на брифинге. По его словам, 2 января РФ якобы вновь использовала ракеты КНДР для удара по Украине. Как добавил Кирби, США считают, что Россия якобы полагается на предоставленные КНДР ракеты. Кирби заявил, что США поставят в СБ ООН вопрос о якобы произошедшей "оружейной сделке" между Москвой и Пхеньяном. "Мы наложим санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между РФ, Ираном и КНДР", - сказал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявлял в этом контексте, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1909949457.html

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