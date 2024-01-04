https://ria.ru/20240104/rakety-1919726855.html

Средства ПВО сбили десять ракет ВСУ над Крымом

Средства ПВО сбили десять ракет ВСУ над Крымом - РИА Новости, 04.01.2024

Средства ПВО сбили десять ракет ВСУ над Крымом

Системы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать Крым при помощи авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:49

2024-01-04T17:49

2024-01-04T19:23

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киев

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать Крым при помощи авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что инцидент произошел около 17:20 мск.Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении украинской атаки на город. По его словам, военные уничтожили множество разных воздушных целей. Губернатор призвал сохранять спокойствие, а также не снимать и не выкладывать работу систем ПВО.Незадолго до этого в городе сработала воздушная тревога. В Северной бухте и на внутреннем рейде применили дымовую завесу. На Крымском мосту прекратилось движение машин, в Севастополе также остановился общественный транспорт.В 18:08 мск Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Сигналы звучали около полутора часов. Губернатор также отметил, что отраженная атака стала самой массированной за последнее время. Один из осколков попал в дом на улице Глухова, пострадал один человек, его госпитализировали. Также обломки упали рядом с жилыми домами в районе Песочной бухты, информация о повреждениях уточняется. В Черноречье часть, предположительно, ракеты, рухнула в речку Черная. Также осколки упали на улице Генерала Жидилова и на набережной Учкуевки. Повреждений и пострадавших нет.Кроме того, местные жители сообщили о падении сбитой ракеты возле частного сектора за Севастопольским государственным университетом, которая при этом не взорвалась. Сотрудники спецслужб выехали туда для проверки информации.Развожаев также заявил, что тех, кто выкладывал видео работы систем ПВО, уже ищут сотрудники правоохранительных органов. Он подчеркнул, что такие действия уголовно наказуемы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240104/izdevatelstvo-1919718263.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев