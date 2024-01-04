https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html

В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине

В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024

В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине

Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T12:40

2024-01-04T12:40

2024-01-05T00:41

технологии

украина

германия

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467376_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c7eae05156fdc53e7a212df4594d8db1.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке."Из-за ее (крылатой ракеты Х-32. — Прим. ред.) неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы", — пояснил он.Шмидтке также отметил, что крылатая ракета Х-32 обладает рядом уникальных особенностей: ее сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20240104/usloviya-1919668104.html

https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, германия, welt