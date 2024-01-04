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В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024
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12:40 04.01.2024 (обновлено: 00:41 05.01.2024)
https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине
Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T12:40
2024-01-05T00:41
технологии
украина
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке."Из-за ее (крылатой ракеты Х-32. — Прим. ред.) неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы", — пояснил он.Шмидтке также отметил, что крылатая ракета Х-32 обладает рядом уникальных особенностей: ее сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240104/usloviya-1919668104.html
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технологии, украина, германия, welt
Технологии, Украина, Германия, Welt
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине

Корреспондент Welt Шмидтке: ЗРК Patriot не сбила ни одной ракеты X-32 на Украине

© РИА НовостиАвиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.
"Из-за ее (крылатой ракеты Х-32. — Прим. ред.) неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы", — пояснил он.
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Шмидтке также отметил, что крылатая ракета Х-32 обладает рядом уникальных особенностей: ее сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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