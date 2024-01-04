https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине
Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T12:40
2024-01-04T12:40
2024-01-05T00:41
технологии
украина
германия
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467376_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c7eae05156fdc53e7a212df4594d8db1.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке."Из-за ее (крылатой ракеты Х-32. — Прим. ред.) неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы", — пояснил он.Шмидтке также отметил, что крылатая ракета Х-32 обладает рядом уникальных особенностей: ее сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240104/usloviya-1919668104.html
https://ria.ru/20240104/vera-1919680266.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467376_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e01cfed4291c3ee08224f8d48c634e70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, германия, welt
Технологии, Украина, Германия, Welt
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине
Корреспондент Welt Шмидтке: ЗРК Patriot не сбила ни одной ракеты X-32 на Украине
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире
немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.
"Из-за ее (крылатой ракеты Х-32. — Прим. ред.) неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы", — пояснил он.
"Будет хуже": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому
Шмидтке также отметил, что крылатая ракета Х-32 обладает рядом уникальных особенностей: ее сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
"Потеряли надежду": в США признали неприятную правду для Украины