https://ria.ru/20240104/raketa-1919739490.html
Над Липецкой областью сбили переоборудованную украинскую ракету С-200
Над Липецкой областью сбили переоборудованную украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 04.01.2024
Над Липецкой областью сбили переоборудованную украинскую ракету С-200
Системы противовоздушной обороны перехватили над Липецкой областью украинскую ракету комплекса С-200, переделанную для ударов по наземным целям, сообщило... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:15
2024-01-04T20:15
2024-01-04T21:51
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны перехватили над Липецкой областью украинскую ракету комплекса С-200, переделанную для ударов по наземным целям, сообщило Минобороны."Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили ракету.Ранее сегодня глава региона Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области также обезвредили украинский беспилотник. Обошлось без жертв и повреждений.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. В частности, ранее сегодня Киев пытался осуществить террористическую атаку на объекты в Крыму при помощи авиационных управляемых ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал эту атаку самой массированной за последнее время. По его словам, один из осколков попал в жилой дом, при этом пострадал мужчина, его госпитализировали. Также обломки ракет упали в других местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Липецкой областью сбили переоборудованную украинскую ракету С-200
Минобороны: ПВО перехватила украинскую ракету С-200 над Липецкой областью
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Системы противовоздушной обороны перехватили над Липецкой областью украинскую ракету комплекса С-200, переделанную для ударов по наземным целям, сообщило
Минобороны.
«
"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили ракету.
Ранее сегодня глава региона Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области также обезвредили украинский беспилотник. Обошлось без жертв и повреждений.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. В частности, ранее сегодня Киев пытался осуществить террористическую атаку на объекты в Крыму при помощи авиационных управляемых ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал эту атаку самой массированной за последнее время. По его словам, один из осколков попал в жилой дом, при этом пострадал мужчина, его госпитализировали. Также обломки ракет упали в других местах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине