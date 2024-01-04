https://ria.ru/20240104/raketa-1919739490.html

Над Липецкой областью сбили переоборудованную украинскую ракету С-200

Над Липецкой областью сбили переоборудованную украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 04.01.2024

Над Липецкой областью сбили переоборудованную украинскую ракету С-200

Системы противовоздушной обороны перехватили над Липецкой областью украинскую ракету комплекса С-200, переделанную для ударов по наземным целям, сообщило... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T20:15

2024-01-04T20:15

2024-01-04T21:51

специальная военная операция на украине

безопасность

липецкая область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны перехватили над Липецкой областью украинскую ракету комплекса С-200, переделанную для ударов по наземным целям, сообщило Минобороны."Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили ракету.Ранее сегодня глава региона Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области также обезвредили украинский беспилотник. Обошлось без жертв и повреждений.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. В частности, ранее сегодня Киев пытался осуществить террористическую атаку на объекты в Крыму при помощи авиационных управляемых ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал эту атаку самой массированной за последнее время. По его словам, один из осколков попал в жилой дом, при этом пострадал мужчина, его госпитализировали. Также обломки ракет упали в других местах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, липецкая область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)