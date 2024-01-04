https://ria.ru/20240104/raketa-1919734662.html

По предварительным данным, одна упавшая в Севастополе ракета не взорвалась

По предварительным данным, одна упавшая в Севастополе ракета не взорвалась - РИА Новости, 04.01.2024

По предварительным данным, одна упавшая в Севастополе ракета не взорвалась

Одна сбитая ракета, по предварительным данным, упала в районе Севастопольского госуниверситета и не взорвалась, на место выехали специальные службы для проверки РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T19:11

2024-01-04T19:11

2024-01-04T19:11

происшествия

севастополь

михаил развожаев

россия

севастопольский госуниверситет

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Одна сбитая ракета, по предварительным данным, упала в районе Севастопольского госуниверситета и не взорвалась, на место выехали специальные службы для проверки информации, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ (Севастопольский госуниверситет – ред.) и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации", - написал Развожаев.По данным Минобороны России, в четверг пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя, он госпитализирован. Несколько осколков сбитых ракет упали в разных частях региона.

https://ria.ru/20240102/plan-1919446914.html

севастополь

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, россия, севастопольский госуниверситет, украина, вооруженные силы украины