https://ria.ru/20240104/raketa-1919734662.html
По предварительным данным, одна упавшая в Севастополе ракета не взорвалась
По предварительным данным, одна упавшая в Севастополе ракета не взорвалась - РИА Новости, 04.01.2024
По предварительным данным, одна упавшая в Севастополе ракета не взорвалась
Одна сбитая ракета, по предварительным данным, упала в районе Севастопольского госуниверситета и не взорвалась, на место выехали специальные службы для проверки РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:11
2024-01-04T19:11
2024-01-04T19:11
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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севастопольский госуниверситет
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Одна сбитая ракета, по предварительным данным, упала в районе Севастопольского госуниверситета и не взорвалась, на место выехали специальные службы для проверки информации, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ (Севастопольский госуниверситет – ред.) и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации", - написал Развожаев.По данным Минобороны России, в четверг пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя, он госпитализирован. Несколько осколков сбитых ракет упали в разных частях региона.
https://ria.ru/20240102/plan-1919446914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, россия, севастопольский госуниверситет, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Севастопольский госуниверситет, Украина, Вооруженные силы Украины
По предварительным данным, одна упавшая в Севастополе ракета не взорвалась
Развозжаев: возможно, одна ракета упала в Севастополе за СевГУ и не взорвалась