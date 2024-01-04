https://ria.ru/20240104/pvo-1919747071.html

Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине

Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине - РИА Новости, 04.01.2024

Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине

США собираются сделать средства ПВО приоритетом при поставках помощи Украине, когда их удастся возобновить, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T21:56

2024-01-04T21:56

2024-01-04T22:04

специальная военная операция на украине

украина

сша

в мире

россия

сергей лавров

джон кирби

нато

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США собираются сделать средства ПВО приоритетом при поставках помощи Украине, когда их удастся возобновить, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби."Мы совершенно точно будем отдавать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны, когда будет доступно дополнительное финансирование, которое мы надеемся получить для Украины", - сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что "ПВО будет поставлена во главу списка" оборонных возможностей для Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, в мире, россия, сергей лавров, джон кирби, нато