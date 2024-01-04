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Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:56 04.01.2024 (обновлено: 22:04 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/pvo-1919747071.html
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине - РИА Новости, 04.01.2024
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине
США собираются сделать средства ПВО приоритетом при поставках помощи Украине, когда их удастся возобновить, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:56
2024-01-04T22:04
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
россия
сергей лавров
джон кирби
нато
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США собираются сделать средства ПВО приоритетом при поставках помощи Украине, когда их удастся возобновить, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби."Мы совершенно точно будем отдавать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны, когда будет доступно дополнительное финансирование, которое мы надеемся получить для Украины", - сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что "ПВО будет поставлена во главу списка" оборонных возможностей для Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, сша, в мире, россия, сергей лавров, джон кирби, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Россия, Сергей Лавров, Джон Кирби, НАТО
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине

Белый дом: при возобновлении поставок Украине приоритетом станут средства ПВО

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США собираются сделать средства ПВО приоритетом при поставках помощи Украине, когда их удастся возобновить, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы совершенно точно будем отдавать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны, когда будет доступно дополнительное финансирование, которое мы надеемся получить для Украины", - сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что "ПВО будет поставлена во главу списка" оборонных возможностей для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреРоссияСергей ЛавровДжон КирбиНАТО
 
 
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