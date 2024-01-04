"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину
Экс-агент MI6 Крук: США должны признать победу России из-за явного краха Украины
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия не пойдет на предложение США о фиксированных границах и замораживании конфликта на Украине, поскольку понимает, что за это время западные союзники Киева смогут перевооружить ВСУ, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Этого не произойдет. Путин ясно дал это понять в рождественский период. Я имею в виду, что в своей собственной, обычно сдержанной манере президент Путин сказал: "Нет, извините, вы знаете, они проиграли войну, и они могут либо капитулировать, либо мы можем покончить с ними военным путём. У нас есть все возможности для этого", —прокомментировал он ситуацию на Украине словами российского лидера.
Крук также подчеркнул, что США и остальным западным партнерам Украины пора признать очевидную победу России.
"Я имею в виду, что конфликт проигран. Конфликт полностью проигран. И Киев разваливается на части. Политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. Он фактически финансовый банкрот, у него нет денег, нет людей и нет оружия. Как вы будете восстанавливаться? Разумно ли пытаться создать некий нарратив или победу на основе того, что, мол, это Путин проиграл?" — задался вопросом эксперт.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.