https://ria.ru/20240104/priznanie-1919708172.html

"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину

"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину - РИА Новости, 04.01.2024

"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину

Россия не пойдет на предложение США о фиксированных границах и замораживании конфликта на Украине, поскольку понимает, что за это время западные союзники Киева... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:17

2024-01-04T15:17

2024-01-04T15:17

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украина

россия

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

британская разведывательная служба mi6

евросоюз

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия не пойдет на предложение США о фиксированных границах и замораживании конфликта на Украине, поскольку понимает, что за это время западные союзники Киева смогут перевооружить ВСУ, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Этого не произойдет. Путин ясно дал это понять в рождественский период. Я имею в виду, что в своей собственной, обычно сдержанной манере президент Путин сказал: "Нет, извините, вы знаете, они проиграли войну, и они могут либо капитулировать, либо мы можем покончить с ними военным путём. У нас есть все возможности для этого", —прокомментировал он ситуацию на Украине словами российского лидера.Крук также подчеркнул, что США и остальным западным партнерам Украины пора признать очевидную победу России."Я имею в виду, что конфликт проигран. Конфликт полностью проигран. И Киев разваливается на части. Политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. Он фактически финансовый банкрот, у него нет денег, нет людей и нет оружия. Как вы будете восстанавливаться? Разумно ли пытаться создать некий нарратив или победу на основе того, что, мол, это Путин проиграл?" — задался вопросом эксперт.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html

https://ria.ru/20240104/usloviya-1919668104.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6, евросоюз