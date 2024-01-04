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"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину - РИА Новости, 04.01.2024
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15:17 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/priznanie-1919708172.html
"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину
"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину - РИА Новости, 04.01.2024
"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину
Россия не пойдет на предложение США о фиксированных границах и замораживании конфликта на Украине, поскольку понимает, что за это время западные союзники Киева... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:17
2024-01-04T15:17
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
британская разведывательная служба mi6
евросоюз
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия не пойдет на предложение США о фиксированных границах и замораживании конфликта на Украине, поскольку понимает, что за это время западные союзники Киева смогут перевооружить ВСУ, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Этого не произойдет. Путин ясно дал это понять в рождественский период. Я имею в виду, что в своей собственной, обычно сдержанной манере президент Путин сказал: "Нет, извините, вы знаете, они проиграли войну, и они могут либо капитулировать, либо мы можем покончить с ними военным путём. У нас есть все возможности для этого", —прокомментировал он ситуацию на Украине словами российского лидера.Крук также подчеркнул, что США и остальным западным партнерам Украины пора признать очевидную победу России."Я имею в виду, что конфликт проигран. Конфликт полностью проигран. И Киев разваливается на части. Политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. Он фактически финансовый банкрот, у него нет денег, нет людей и нет оружия. Как вы будете восстанавливаться? Разумно ли пытаться создать некий нарратив или победу на основе того, что, мол, это Путин проиграл?" — задался вопросом эксперт.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Британская разведывательная служба MI6, Евросоюз
"Путин дал понять": разведчик раскрыл, что скоро ждет Украину

Экс-агент MI6 Крук: США должны признать победу России из-за явного краха Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия не пойдет на предложение США о фиксированных границах и замораживании конфликта на Украине, поскольку понимает, что за это время западные союзники Киева смогут перевооружить ВСУ, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Этого не произойдет. Путин ясно дал это понять в рождественский период. Я имею в виду, что в своей собственной, обычно сдержанной манере президент Путин сказал: "Нет, извините, вы знаете, они проиграли войну, и они могут либо капитулировать, либо мы можем покончить с ними военным путём. У нас есть все возможности для этого", —прокомментировал он ситуацию на Украине словами российского лидера.
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Крук также подчеркнул, что США и остальным западным партнерам Украины пора признать очевидную победу России.
"Я имею в виду, что конфликт проигран. Конфликт полностью проигран. И Киев разваливается на части. Политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. Он фактически финансовый банкрот, у него нет денег, нет людей и нет оружия. Как вы будете восстанавливаться? Разумно ли пытаться создать некий нарратив или победу на основе того, что, мол, это Путин проиграл?" — задался вопросом эксперт.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБританская разведывательная служба MI6Евросоюз
 
 
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