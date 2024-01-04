При пожаре в деревне в Чувашии пострадали девять человек
При пожаре в деревне в Чувашии пострадали девять человек, в том числе трое детей
© Фото : Чувашия Следком/TelegramПоследствия пожара в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа в Чувашии
Последствия пожара в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа в Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в чувашской деревне, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Пожар произошел 3 января около 23.10 в частном жилом доме, расположенном в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа. По данным МЧС республики, горел жилой дом и надворные постройки на площади 189 квадратных метров. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных, но получили ожоги и наглотались дыма.
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"В результате термические ожоги различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе трое детей: двое мальчиков в возрасте 5 и 6 лет и 12-летняя девочка. Все они госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следственными органами СК РФ по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"По предварительным данным следствия, причиной возгорания могла стать утечка бытового газа. Точная причина возгорания будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечается в сообщении.