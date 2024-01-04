https://ria.ru/20240104/pozhar-1919689775.html

При пожаре в деревне в Чувашии пострадали девять человек

При пожаре в деревне в Чувашии пострадали девять человек - РИА Новости, 04.01.2024

При пожаре в деревне в Чувашии пострадали девять человек

Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в чувашской деревне, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:52

2024-01-04T12:52

2024-01-04T13:06

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в чувашской деревне, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Пожар произошел 3 января около 23.10 в частном жилом доме, расположенном в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа. По данным МЧС республики, горел жилой дом и надворные постройки на площади 189 квадратных метров. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных, но получили ожоги и наглотались дыма. "В результате термические ожоги различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе трое детей: двое мальчиков в возрасте 5 и 6 лет и 12-летняя девочка. Все они госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального СУСК. Следственными органами СК РФ по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "По предварительным данным следствия, причиной возгорания могла стать утечка бытового газа. Точная причина возгорания будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240104/podstantsiya-1919660633.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)