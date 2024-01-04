https://ria.ru/20240104/pozhar-1919660336.html

Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали

Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали - РИА Новости, 04.01.2024

Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, открытого горения нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:14

2024-01-04T09:14

2024-01-04T10:48

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, открытого горения нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Возгорание на трансформаторной подстанции по адресу Высоковольтный проезд 1/39 произошло в четверг рано утром. Отдельных потребителей переключали на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало. По последним данным, пожар на подстанции локализован в 08.44. "В 08.52 ликвидировано открытое горение. Огнеборцы ведут работы по полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20240104/delo-1919648252.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)