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Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали
Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали - РИА Новости, 04.01.2024
Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали
Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, открытого горения нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:14
2024-01-04T09:14
2024-01-04T10:48
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, открытого горения нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Возгорание на трансформаторной подстанции по адресу Высоковольтный проезд 1/39 произошло в четверг рано утром. Отдельных потребителей переключали на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало. По последним данным, пожар на подстанции локализован в 08.44. "В 08.52 ликвидировано открытое горение. Огнеборцы ведут работы по полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20240104/delo-1919648252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали
Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализовали