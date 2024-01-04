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Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали - РИА Новости, 04.01.2024
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09:14 04.01.2024 (обновлено: 10:48 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/pozhar-1919660336.html
Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали
Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали - РИА Новости, 04.01.2024
Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали
Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, открытого горения нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:14
2024-01-04T10:48
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, открытого горения нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Возгорание на трансформаторной подстанции по адресу Высоковольтный проезд 1/39 произошло в четверг рано утром. Отдельных потребителей переключали на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало. По последним данным, пожар на подстанции локализован в 08.44. "В 08.52 ликвидировано открытое горение. Огнеборцы ведут работы по полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении МЧС.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на трансформаторной подстанции в Москве локализовали

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализовали

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЛиквидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве
Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, открытого горения нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Возгорание на трансформаторной подстанции по адресу Высоковольтный проезд 1/39 произошло в четверг рано утром. Отдельных потребителей переключали на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало.
По последним данным, пожар на подстанции локализован в 08.44.
"В 08.52 ликвидировано открытое горение. Огнеборцы ведут работы по полной ликвидации возгорания", - говорится в сообщении МЧС.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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