https://ria.ru/20240104/pozhar-1919654768.html
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар - РИА Новости, 04.01.2024
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар
Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:06
2024-01-04T08:06
2024-01-04T08:06
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151211/39/1512113915_0:0:4096:2304_1920x0_80_0_0_aa4a3e0624413a50093a612aaef758c6.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. "В 05:44 поступило сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде дом 1/39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении. По данным ведомства, идет переключение отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20231130/pozhar-1913036222.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151211/39/1512113915_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_eadfd692177a2f143c204b3f6c668f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар
На северо-востоке Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
"В 05:44 поступило сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде дом 1/39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, идет переключение отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало.
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка