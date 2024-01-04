https://ria.ru/20240104/pozhar-1919654768.html

В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар

В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар - РИА Новости, 04.01.2024

В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар

Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:06

2024-01-04T08:06

2024-01-04T08:06

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. "В 05:44 поступило сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде дом 1/39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении. По данным ведомства, идет переключение отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20231130/pozhar-1913036222.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)