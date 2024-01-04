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В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар - РИА Новости, 04.01.2024
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08:06 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/pozhar-1919654768.html
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар - РИА Новости, 04.01.2024
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар
Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:06
2024-01-04T08:06
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. "В 05:44 поступило сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде дом 1/39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении. По данным ведомства, идет переключение отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве на одной из трансформаторных подстанций вспыхнул пожар

На северо-востоке Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции

© Фото : АГН "Москва"Работа пожарных расчетов
Работа пожарных расчетов - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : АГН "Москва"
Работа пожарных расчетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
"В 05:44 поступило сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде дом 1/39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, идет переключение отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения. Сведений о пострадавших не поступало.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
На юго-западе Москвы загорелась трансформаторная будка
30 ноября 2023, 22:42
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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