https://ria.ru/20240104/pozhar-1919646599.html

В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек

В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек - РИА Новости, 04.01.2024

В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек

Девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после пожара в жилом доме в Чувашии, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T03:07

2024-01-04T03:07

2024-01-04T03:07

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после пожара в жилом доме в Чувашии, сообщает МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, в чувашской деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 квадратных метрах. "Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма. Госпитализированы девять человек, из них три ребенка", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240104/pozhar-1919645375.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)