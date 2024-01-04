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В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек - РИА Новости, 04.01.2024
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03:07 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/pozhar-1919646599.html
В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек
В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек - РИА Новости, 04.01.2024
В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек
Девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после пожара в жилом доме в Чувашии, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T03:07
2024-01-04T03:07
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после пожара в жилом доме в Чувашии, сообщает МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, в чувашской деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 квадратных метрах. "Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма. Госпитализированы девять человек, из них три ребенка", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240104/pozhar-1919645375.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек

МЧС: в Чувашии после пожара госпитализировали девять человек, в том числе детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после пожара в жилом доме в Чувашии, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, в чувашской деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 квадратных метрах.
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"Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма. Госпитализированы девять человек, из них три ребенка", - сообщает ведомство.
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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