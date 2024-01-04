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В Тверской области произошел пожар в частном доме - РИА Новости, 04.01.2024
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02:39 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/pozhar-1919645375.html
В Тверской области произошел пожар в частном доме
В Тверской области произошел пожар в частном доме - РИА Новости, 04.01.2024
В Тверской области произошел пожар в частном доме
В Тверской области специалисты МЧС, следственных органов и региональных ведомств работают на месте пожара в частном доме, где проживали трое детей, которые,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T02:39
2024-01-04T02:39
происшествия
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. В Тверской области специалисты МЧС, следственных органов и региональных ведомств работают на месте пожара в частном доме, где проживали трое детей, которые, предположительно, не смогли выбраться, сообщила пресс-служба правительства региона. "В ночь на 4 января в деревне Киверичи Рамешковского муниципального округа Тверской области в доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Со слов родителей, с которыми в настоящее время работают следственные органы, трое малолетних детей во время пожара находились дома. Самостоятельно из горящего здания выбраться не смогли", - говорится в сообщении. Отмечается, что родителей в момент возгорания дома не было. По предварительным данным, семья на социальном учете не состояла. В деревню на постоянное место жительства переехала недавно. Пресс-служба уточняет, что о ситуации незамедлительно доложили губернатору Игорю Рудене. По его поручению на место выехали руководители министерства демографической и семейной политики Тверской области, специалисты социальной защиты региона. На месте пожара работают специалисты ГУ МЧС по Тверской области. Причины пожара будут установлены следственными органами.
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происшествия, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область
Происшествия, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область
В Тверской области произошел пожар в частном доме

В Тверской области произошел пожар в доме, где могли находиться трое детей

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Данил Айкин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. В Тверской области специалисты МЧС, следственных органов и региональных ведомств работают на месте пожара в частном доме, где проживали трое детей, которые, предположительно, не смогли выбраться, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"В ночь на 4 января в деревне Киверичи Рамешковского муниципального округа Тверской области в доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Со слов родителей, с которыми в настоящее время работают следственные органы, трое малолетних детей во время пожара находились дома. Самостоятельно из горящего здания выбраться не смогли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родителей в момент возгорания дома не было. По предварительным данным, семья на социальном учете не состояла. В деревню на постоянное место жительства переехала недавно.
Пресс-служба уточняет, что о ситуации незамедлительно доложили губернатору Игорю Рудене. По его поручению на место выехали руководители министерства демографической и семейной политики Тверской области, специалисты социальной защиты региона. На месте пожара работают специалисты ГУ МЧС по Тверской области. Причины пожара будут установлены следственными органами.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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ПроисшествияИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская область
 
 
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