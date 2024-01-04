https://ria.ru/20240104/pozhar-1919645375.html

В Тверской области произошел пожар в частном доме

В Тверской области произошел пожар в частном доме - РИА Новости, 04.01.2024

В Тверской области произошел пожар в частном доме

В Тверской области специалисты МЧС, следственных органов и региональных ведомств работают на месте пожара в частном доме, где проживали трое детей, которые,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T02:39

2024-01-04T02:39

2024-01-04T02:39

происшествия

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

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РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. В Тверской области специалисты МЧС, следственных органов и региональных ведомств работают на месте пожара в частном доме, где проживали трое детей, которые, предположительно, не смогли выбраться, сообщила пресс-служба правительства региона. "В ночь на 4 января в деревне Киверичи Рамешковского муниципального округа Тверской области в доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Со слов родителей, с которыми в настоящее время работают следственные органы, трое малолетних детей во время пожара находились дома. Самостоятельно из горящего здания выбраться не смогли", - говорится в сообщении. Отмечается, что родителей в момент возгорания дома не было. По предварительным данным, семья на социальном учете не состояла. В деревню на постоянное место жительства переехала недавно. Пресс-служба уточняет, что о ситуации незамедлительно доложили губернатору Игорю Рудене. По его поручению на место выехали руководители министерства демографической и семейной политики Тверской области, специалисты социальной защиты региона. На месте пожара работают специалисты ГУ МЧС по Тверской области. Причины пожара будут установлены следственными органами.

https://ria.ru/20240103/pozhar-1919615412.html

тверская область

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происшествия, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область