https://ria.ru/20240104/poteri-1919703004.html

ВС России за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.01.2024

ВС России за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:41

2024-01-04T14:41

2024-01-04T14:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией уничтожено до 30-ти военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины