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ВС России за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.01.2024
ВС России за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:41
2024-01-04T14:41
2024-01-04T14:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией уничтожено до 30-ти военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
МО: ВС России за сутки уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией уничтожено до 30-ти военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине