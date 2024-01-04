https://ria.ru/20240104/poteri-1919702769.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 04.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 170 украинских военнослужащих, поразили самоходку "Гвоздика" и противотанковую пушку "Рапира",... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:39
2024-01-04T14:39
2024-01-04T14:50
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 170 украинских военнослужащих, поразили самоходку "Гвоздика" и противотанковую пушку "Рапира", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка ДНР и Приютное Запорожской области."Противник потерял убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240104/poteri-1919703004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли до 170 военных