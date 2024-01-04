https://ria.ru/20240104/poteri-1919702769.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 04.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 170 украинских военнослужащих, поразили самоходку "Гвоздика" и противотанковую пушку "Рапира",... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:39

2024-01-04T14:39

2024-01-04T14:50

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 170 украинских военнослужащих, поразили самоходку "Гвоздика" и противотанковую пушку "Рапира", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка ДНР и Приютное Запорожской области."Противник потерял убитыми и ранеными до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240104/poteri-1919703004.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность