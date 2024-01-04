https://ria.ru/20240104/postradavshiy-1919725608.html

При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек

При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек - РИА Новости, 04.01.2024

При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек

Один человек, по предварительным данным, пострадал в Севастополе из-за осколка при обстреле, ведется работа по уничтожению большого количества разнообразных... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:37

2024-01-04T17:37

2024-01-04T17:47

специальная военная операция на украине

республика крым

севастополь

происшествия

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал в Севастополе из-за осколка при обстреле, ведется работа по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.В Севастополе вечером четверг была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны ВСУ."Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова (улица – ред.) попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший", - сообщил губернатор.Часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место, отметил он.Развожаев попросил жителей не находиться на открытом пространстве, отметив, что в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки.

https://ria.ru/20231126/krym-1911906390.html

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь, происшествия, михаил развожаев