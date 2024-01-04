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При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 04.01.2024 (обновлено: 17:47 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/postradavshiy-1919725608.html
При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек
При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек - РИА Новости, 04.01.2024
При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек
Один человек, по предварительным данным, пострадал в Севастополе из-за осколка при обстреле, ведется работа по уничтожению большого количества разнообразных... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:37
2024-01-04T17:47
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал в Севастополе из-за осколка при обстреле, ведется работа по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.В Севастополе вечером четверг была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны ВСУ."Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова (улица – ред.) попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший", - сообщил губернатор.Часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место, отметил он.Развожаев попросил жителей не находиться на открытом пространстве, отметив, что в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки.
https://ria.ru/20231126/krym-1911906390.html
республика крым
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республика крым, севастополь, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек

Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь пострадал один человек из-за осколка

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал в Севастополе из-за осколка при обстреле, ведется работа по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
В Севастополе вечером четверг была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны ВСУ.
"Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова (улица – ред.) попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший", - сообщил губернатор.
Часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место, отметил он.
Развожаев попросил жителей не находиться на открытом пространстве, отметив, что в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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