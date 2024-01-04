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При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек
При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек - РИА Новости, 04.01.2024
При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек
Один человек, по предварительным данным, пострадал в Севастополе из-за осколка при обстреле, ведется работа по уничтожению большого количества разнообразных... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:37
2024-01-04T17:37
2024-01-04T17:47
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал в Севастополе из-за осколка при обстреле, ведется работа по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.В Севастополе вечером четверг была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны ВСУ."Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова (улица – ред.) попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший", - сообщил губернатор.Часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место, отметил он.Развожаев попросил жителей не находиться на открытом пространстве, отметив, что в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки.
https://ria.ru/20231126/krym-1911906390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
При атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один человек
Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь пострадал один человек из-за осколка