https://ria.ru/20240104/polsha-1919696690.html

Участники блокады польско-украинской границы сообщили об угрозах

Участники блокады польско-украинской границы сообщили об угрозах - РИА Новости, 04.01.2024

Участники блокады польско-украинской границы сообщили об угрозах

Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, регулярно получают угрозы, сообщил РИА Новости один из участников протеста в пункте пропуска Дорохуск. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:51

2024-01-04T13:51

2024-01-04T13:51

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ВАРШАВА, 4 янв - РИА Новости. Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, регулярно получают угрозы, сообщил РИА Новости один из участников протеста в пункте пропуска Дорохуск. "Нам постоянно приходят угрозы в мессенджерах и SMS. Угрожают кто чем - от уничтожения машины до убийства", - рассказал собеседник агентства. По его словам, угрозы приходят как на польском, так и на украинском языках. "Часто пишут, что вы своей блокадой мешаете нам воевать, но судя по хорошему польскому, часть украинцев, которые их пишут, живут в Польше и не собираются на фронт", - добавил участник протеста. Он заявил, что по факту угроз участники протеста намерены обратиться в правоохранительные органы. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240101/kiev-1919334553.html

https://ria.ru/20240103/granitsa-1919606134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз