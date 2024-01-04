https://ria.ru/20240104/poezda-1919746573.html
Под Челябинском задержались шесть поездов
Под Челябинском задержались шесть поездов - РИА Новости, 05.01.2024
Под Челябинском задержались шесть поездов
Шесть пассажирских поездов задержались в четверг по техническим причинам в Челябинской области, сообщила пресс-служба ЮУЖД. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T17:35
2024-01-04T17:35
2024-01-05T08:17
происшествия
челябинская область
каменск-уральский
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Шесть пассажирских поездов задержались в четверг по техническим причинам в Челябинской области, сообщила пресс-служба ЮУЖД. Проблемы возникли на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги. Больше всего — на 8 часов 59 минут — опаздывает пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск. Поезд № 332 Уфа — Новый Уренгой задерживается на 5 часов 56 минут.Также из расписания выбились поезда Новый Уренгой — Уфа, Оренбург — Екатеринбург и Челябинск — Санкт-Петербург.Кроме того, почти на 7 часов опаздывает пригородный поезд № 6256 Челябинск — Каменск-Уральский.Пассажирам поезда № 331 предоставят питание в Челябинске, поездов № 346, 122 и 332 — в Екатеринбурге. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, сообщили в ЮУЖД.Сотрудники РЖД делают все возможное для минимизации последствий ЧП. В ЮУЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.
https://ria.ru/20240104/finist-1919735454.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, каменск-уральский, челябинск
Происшествия, Челябинская область, Каменск-Уральский, Челябинск
Под Челябинском задержались шесть поездов
ЮУЖД: в Челябинской области по техническим причинам задержались шесть поездов
ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв — РИА Новости. Шесть пассажирских поездов задержались в четверг по техническим причинам в Челябинской области, сообщила пресс-служба ЮУЖД.
Проблемы возникли на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги. Больше всего — на 8 часов 59 минут — опаздывает пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск. Поезд № 332 Уфа — Новый Уренгой задерживается на 5 часов 56 минут.
Также из расписания выбились поезда Новый Уренгой — Уфа, Оренбург — Екатеринбург и Челябинск — Санкт-Петербург.
Кроме того, почти на 7 часов опаздывает пригородный поезд № 6256 Челябинск
— Каменск-Уральский
.
Пассажирам поезда № 331 предоставят питание в Челябинске, поездов № 346, 122 и 332 — в Екатеринбурге
. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, сообщили в ЮУЖД.
Сотрудники РЖД делают все возможное для минимизации последствий ЧП. В ЮУЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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