https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html
Поезд вынужденно останавливался в Подмосковье из-за отключения отопления
Поезд вынужденно останавливался в Подмосковье из-за отключения отопления - РИА Новости, 04.01.2024
Поезд вынужденно останавливался в Подмосковье из-за отключения отопления
Поезд, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, вынуждено останавливался в Московской области из-за отключения системы отопления, сообщила Московская железная... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T22:39
2024-01-04T22:39
2024-01-04T23:09
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
ржд
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Поезд, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, вынуждено останавливался в Московской области из-за отключения системы отопления, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 19.04 на станции Электроугли Московской области из-за отключения системы отопления совершил вынужденную остановку пассажирский поезд № 705 Нижний Новгород - Москва. Для замены электропоезда на станцию был оперативно направлен резервный состав", - говорится в сообщении. МЖД отмечает, что за время ожидания температура воздуха в вагонах не опустилась ниже 19 градусов тепла. "В 19.50 пассажиры были пересажены в резервный поезд, после чего продолжили ехать в комфортных условиях. На конечную станцию - вокзал Восточный - поезд прибыл в 21.27. Отставание от графика составило почти 2 часа", - пишет МЖД. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
https://ria.ru/20240103/derevnya-1919581159.html
https://ria.ru/20240104/finist-1919735454.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, ржд, нижний новгород
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, РЖД, Нижний Новгород
Поезд вынужденно останавливался в Подмосковье из-за отключения отопления
Поезд вынужденно останавливался в Подмосковье из-за отключения системы отопления