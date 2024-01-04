https://ria.ru/20240104/podstantsiya-1919660633.html

Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве

Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве - РИА Новости, 04.01.2024

Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве

После пожара на подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:16

2024-01-04T09:16

2024-01-04T10:48

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. После пожара на подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов переведена на резервную схему. Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа", — уточнили в ведомстве.Все городские службы находятся на месте происшествия.В четверг утром произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.

https://ria.ru/20240101/pozhar-1919305215.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия