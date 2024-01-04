https://ria.ru/20240104/podstantsiya-1919660633.html
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве - РИА Новости, 04.01.2024
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве
После пожара на подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:16
2024-01-04T09:16
2024-01-04T10:48
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. После пожара на подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов переведена на резервную схему. Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа", — уточнили в ведомстве.Все городские службы находятся на месте происшествия.В четверг утром произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.
https://ria.ru/20240101/pozhar-1919305215.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве
Ряд домов перевели на резервную схему после пожара на подстанции в Москве