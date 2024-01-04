Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 04.01.2024 (обновлено: 10:48 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/podstantsiya-1919660633.html
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве - РИА Новости, 04.01.2024
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве
После пожара на подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:16
2024-01-04T10:48
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919673931_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a985885e9db718bd6c4abd12e230a82.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. После пожара на подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов переведена на резервную схему. Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа", — уточнили в ведомстве.Все городские службы находятся на месте происшествия.В четверг утром произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.
https://ria.ru/20240101/pozhar-1919305215.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919673931_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b9d02317012a43d7515d9a7d2a85cf7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве

Ряд домов перевели на резервную схему после пожара на подстанции в Москве

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЛиквидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве
Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. После пожара на подстанции в Москве большую часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов переведена на резервную схему. Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа", — уточнили в ведомстве.
Все городские службы находятся на месте происшествия.
В четверг утром произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В двухэтажном здании на западе Москвы произошел пожар
1 января, 02:39
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала