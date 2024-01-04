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В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина
В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 04.01.2024
В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина
Сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение Владимира Путина на должность президента РФ, продолжается во всех регионах России, сообщили в избирательном... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:45
2024-01-04T12:45
2024-01-04T12:45
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение Владимира Путина на должность президента РФ, продолжается во всех регионах России, сообщили в избирательном штабе кандидата. "Продолжается сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина", - сообщили журналистам в штабе. Поставить подпись можно в региональном штабе кандидата – адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, региональных и местных отделениях партии "Единая Россия", а также в мобильных точках сбора подписей – адреса пунктов обновляются раз в несколько дней, их можно уточнить в региональных штабах кандидата. Сбором подписей занимаются представители волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия" во всех регионах Российской Федерации.
https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина
В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина на президентских выборах