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В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 04.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:45 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/podpisi-1919689022.html
В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина
В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 04.01.2024
В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина
Сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение Владимира Путина на должность президента РФ, продолжается во всех регионах России, сообщили в избирательном... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:45
2024-01-04T12:45
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение Владимира Путина на должность президента РФ, продолжается во всех регионах России, сообщили в избирательном штабе кандидата. "Продолжается сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина", - сообщили журналистам в штабе. Поставить подпись можно в региональном штабе кандидата – адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, региональных и местных отделениях партии "Единая Россия", а также в мобильных точках сбора подписей – адреса пунктов обновляются раз в несколько дней, их можно уточнить в региональных штабах кандидата. Сбором подписей занимаются представители волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия" во всех регионах Российской Федерации.
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политика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина

В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина на президентских выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение Владимира Путина на должность президента РФ, продолжается во всех регионах России, сообщили в избирательном штабе кандидата.
"Продолжается сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина", - сообщили журналистам в штабе.
Поставить подпись можно в региональном штабе кандидата – адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, региональных и местных отделениях партии "Единая Россия", а также в мобильных точках сбора подписей – адреса пунктов обновляются раз в несколько дней, их можно уточнить в региональных штабах кандидата.
Сбором подписей занимаются представители волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия" во всех регионах Российской Федерации.
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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