https://ria.ru/20240104/podpisi-1919689022.html

В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина

В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 04.01.2024

В России продолжился сбор подписей в поддержку Путина

Сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение Владимира Путина на должность президента РФ, продолжается во всех регионах России, сообщили в избирательном... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:45

2024-01-04T12:45

2024-01-04T12:45

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сбор подписей граждан, поддерживающих выдвижение Владимира Путина на должность президента РФ, продолжается во всех регионах России, сообщили в избирательном штабе кандидата. "Продолжается сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина", - сообщили журналистам в штабе. Поставить подпись можно в региональном штабе кандидата – адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, региональных и местных отделениях партии "Единая Россия", а также в мобильных точках сбора подписей – адреса пунктов обновляются раз в несколько дней, их можно уточнить в региональных штабах кандидата. Сбором подписей занимаются представители волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия" во всех регионах Российской Федерации.

https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт