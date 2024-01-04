https://ria.ru/20240104/podderzhka-1919745678.html

Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов

Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 05.01.2024

Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов

США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-04T21:30

2024-01-04T21:30

2024-01-05T00:11

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер."Мы продолжим поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал он.Миллер также отметил, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи от Вашингтона. Он выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он также отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.

https://ria.ru/20240104/poteri-1919638680.html

https://ria.ru/20240104/evropeytsy-1919720719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, государственный департамент сша, в мире, россия, сергей лавров, нато