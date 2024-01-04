Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов
Госдеп заявил о намерении США продолжать поддержку Украины на другом уровне
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Мы продолжим поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал он.
Миллер также отметил, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи от Вашингтона. Он выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.
Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он также отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.
В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.