Рейтинг@Mail.ru
Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 04.01.2024 (обновлено: 00:11 05.01.2024)
https://ria.ru/20240104/podderzhka-1919745678.html
Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов
Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 05.01.2024
Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов
США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-04T21:30
2024-01-05T00:11
специальная военная операция на украине
сша
украина
государственный департамент сша
в мире
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.&quot;Мы продолжим поддерживать Украину &lt;...&gt; столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах&quot;, — сказал он.Миллер также отметил, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи от Вашингтона. Он выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он также отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
https://ria.ru/20240104/poteri-1919638680.html
https://ria.ru/20240104/evropeytsy-1919720719.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, государственный департамент сша, в мире, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Государственный департамент США, В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Госдеп пообещал поддерживать Украину, но уже не на уровне 2022 и 2023 годов

Госдеп заявил о намерении США продолжать поддержку Украины на другом уровне

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. США будут помогать Украине "сколько потребуется", но уже не обязательно так, как в прошлые годы, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
«

"Мы продолжим поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал он.

Миллер также отметил, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи от Вашингтона. Он выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.
Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Киева. Он также отметил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джо Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По словам Кирби, на это могут уйти "недели".
Подбитый танк Leopard 1A5
Потери на Украине вызвали шок в США
Вчера, 00:47
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.
В итоге компромисс так и не был найден, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал
Вчера, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаГосударственный департамент СШАВ миреРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала