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Гутерреш надеется, что Россия и Украина продолжат обмены пленными
Гутерреш надеется, что Россия и Украина продолжат обмены пленными - РИА Новости, 04.01.2024
Гутерреш надеется, что Россия и Украина продолжат обмены пленными
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует обмен пленными между Москвой и Киевом и надеется, что эти усилия продолжатся, заявила на брифинге сотрудница... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T21:45
2024-01-04T21:45
2024-01-04T21:45
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ООН, 4 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует обмен пленными между Москвой и Киевом и надеется, что эти усилия продолжатся, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Стефани Трембле. "Генсек ООН приветствует обмен 230 украинских на 248 российских военнопленных между Украиной и РФ. …Он приветствует усилия обеих сторон и содействие третьей стороны – ОАЭ, которые помогли осуществиться этим позитивным событиям. Генсек ООН надеется, что за этим важным шагом последуют дополнительные обмены военнопленными и другие усилия по деэскалации", - сказала Трембле. В среду Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 военных РФ, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что 75 российских военнослужащих из 248, вернувшихся в среду на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, освобождение этих 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, украина, оаэ, антониу гутерреш, оон, татьяна москалькова
В мире, Россия, Украина, ОАЭ, Антониу Гутерреш, ООН, Татьяна Москалькова
Гутерреш надеется, что Россия и Украина продолжат обмены пленными
Гутерреш надеется, что обмены пленными между Россией и Украиной продолжатся