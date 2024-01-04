https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html

Премьер Италии рассказала о пути к переговорам по Украине

Премьер Италии рассказала о пути к переговорам по Украине - РИА Новости, 04.01.2024

Премьер Италии рассказала о пути к переговорам по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что путем к переговорам по урегулированию на Украине является сохранение равновесия на поле боя, а этому, по ее... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:14

2024-01-04T17:14

2024-01-04T17:14

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РИМ, 4 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что путем к переговорам по урегулированию на Украине является сохранение равновесия на поле боя, а этому, по ее утверждению, способствует продолжение поддержки Киева. "В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта, я считаю, что все наоборот. Единственную возможность …для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению дает сохранение баланса между силами на поле", - заявила она на пресс-конференции по итогам года. По ее словам, отсутствие поддержки Украины привело бы приближению конфликта к границам Италии. В середине декабря Совет министров Италии принял законопроект о продлении в следующем году оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине. По данным Кильского института мировой экономики, который обновляет ситуацию с международной помощью Украине, Италия представила Киеву поддержку на 1,3 миллиарда евро, занимая 15-ю строчку в рейтинге его стран-доноров, 700 миллионов из этого объема представляют собой поставки вооружений и военных материалов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919722924.html

https://ria.ru/20240104/udary-1919715384.html

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в мире, украина, италия, россия, джорджа мелони, сергей лавров, нато