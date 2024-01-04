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Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не допустят угроз своим бойцам - РИА Новости, 04.01.2024
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23:23 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/pentagon-1919751657.html
Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не допустят угроз своим бойцам
Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не допустят угроз своим бойцам - РИА Новости, 04.01.2024
Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не допустят угроз своим бойцам
США не стремятся к конфликту с Ираном, но не позволят ставить под угрозу безопасность своих сил на Ближнем Востоке, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T23:23
2024-01-04T23:23
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США не стремятся к конфликту с Ираном, но не позволят ставить под угрозу безопасность своих сил на Ближнем Востоке, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы не стремимся к широкому конфликту с Ираном. Мы не стремимся к конфликту с этими группировками. Однако мы не собираемся стоять в стороне, позволяя угрожать нашим силам и не обеспечивая их надежную безопасность", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя атаки на американских военных на Ближнем Востоке. Райдер добавил, что США продолжат работать с иракскими партнерами над обеспечением защиты и безопасности своих сил в регионе. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240104/bezopasnost-1919751302.html
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в мире, сша, сирия, иран, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Иран, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не допустят угроз своим бойцам

Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не позволят угрожать своим военным

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США не стремятся к конфликту с Ираном, но не позволят ставить под угрозу безопасность своих сил на Ближнем Востоке, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Мы не стремимся к широкому конфликту с Ираном. Мы не стремимся к конфликту с этими группировками. Однако мы не собираемся стоять в стороне, позволяя угрожать нашим силам и не обеспечивая их надежную безопасность", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя атаки на американских военных на Ближнем Востоке.
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Райдер добавил, что США продолжат работать с иракскими партнерами над обеспечением защиты и безопасности своих сил в регионе.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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