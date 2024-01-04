https://ria.ru/20240104/pentagon-1919751657.html

Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не допустят угроз своим бойцам

Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не допустят угроз своим бойцам - РИА Новости, 04.01.2024

Пентагон: США не ищут конфликта с Ираном, но не допустят угроз своим бойцам

США не стремятся к конфликту с Ираном, но не позволят ставить под угрозу безопасность своих сил на Ближнем Востоке, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T23:23

2024-01-04T23:23

2024-01-04T23:23

в мире

сша

сирия

иран

патрик райдер

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849748277_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_22584642bdcfa98c43993cfa2af9636f.jpg

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США не стремятся к конфликту с Ираном, но не позволят ставить под угрозу безопасность своих сил на Ближнем Востоке, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы не стремимся к широкому конфликту с Ираном. Мы не стремимся к конфликту с этими группировками. Однако мы не собираемся стоять в стороне, позволяя угрожать нашим силам и не обеспечивая их надежную безопасность", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя атаки на американских военных на Ближнем Востоке. Райдер добавил, что США продолжат работать с иракскими партнерами над обеспечением защиты и безопасности своих сил в регионе. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240104/bezopasnost-1919751302.html

https://ria.ru/20240104/likvidatsiya-1919750892.html

сша

сирия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сирия, иран, патрик райдер, министерство обороны сша