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В ГД ответили на заявление британского полковника о НАТО и Украине - РИА Новости, 04.01.2024
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14:15 04.01.2024 (обновлено: 14:19 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/otvet-1919698120.html
В ГД ответили на заявление британского полковника о НАТО и Украине
В ГД ответили на заявление британского полковника о НАТО и Украине - РИА Новости, 04.01.2024
В ГД ответили на заявление британского полковника о НАТО и Украине
НАТО может усилить свою активность на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:15
2024-01-04T14:19
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. НАТО может усилить свою активность на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Лентой.ру", комментируя слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона."Участие НАТО и дальше будет сводиться к финансированию режима Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе, возможно, более современного. Есть еще различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности", — отметил он.Депутат также подчеркнул, что изначальная цель альянса ослабить Россию не будет пересмотрена в ближайшее время.Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV заявил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте.
https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html
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в мире, украина, россия, дмитрий новиков, нато, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Новиков, НАТО, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В ГД ответили на заявление британского полковника о НАТО и Украине

Депутат Новиков назвал возможным усиление активности НАТО на Украине

© Фото : U.S. Army / Sgt. Steven M. ColvinАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Steven M. Colvin
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв РИА Новости. НАТО может усилить свою активность на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Лентой.ру", комментируя слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона.
"Участие НАТО и дальше будет сводиться к финансированию режима Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе, возможно, более современного. Есть еще различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности", — отметил он.
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Депутат также подчеркнул, что изначальная цель альянса ослабить Россию не будет пересмотрена в ближайшее время.
Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV заявил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте.
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