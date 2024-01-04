https://ria.ru/20240104/otvet-1919698120.html

В ГД ответили на заявление британского полковника о НАТО и Украине

В ГД ответили на заявление британского полковника о НАТО и Украине - РИА Новости, 04.01.2024

В ГД ответили на заявление британского полковника о НАТО и Украине

НАТО может усилить свою активность на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:15

2024-01-04T14:15

2024-01-04T14:19

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. НАТО может усилить свою активность на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Лентой.ру", комментируя слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона."Участие НАТО и дальше будет сводиться к финансированию режима Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе, возможно, более современного. Есть еще различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности", — отметил он.Депутат также подчеркнул, что изначальная цель альянса ослабить Россию не будет пересмотрена в ближайшее время.Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV заявил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте.

https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html

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в мире, украина, россия, дмитрий новиков, нато, госдума рф, вооруженные силы украины