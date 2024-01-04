https://ria.ru/20240104/otoplenie-1919704526.html

Почти все жилые дома подключили к отоплению после аварии в Москве

Почти все жилые дома подключили к отоплению после аварии в Москве - РИА Новости, 04.01.2024

Почти все жилые дома подключили к отоплению после аварии в Москве

Практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению после аварии на подстанции на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:50

2024-01-04T14:50

2024-01-04T14:50

происшествия

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению после аварии на подстанции на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что около 6 часов утра на подстанции Бескудниково произошел пожар, в результате которого выгорел один из трансформаторов, а другие трансформаторы получили повреждения из-за продуктов горения. В результате этой аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии, повлекшие за собой отключение тепловых пунктов и отопления. "На данный момент работы проведены. Несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим в результате переключения и сборки инженерных систем проведены включения. По ряду РТП подключены передвижные дизель-генераторы, сейчас идет наладка систем отопления. В результате отключения где-то произошло завоздушивание. И на данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что специалисты приняли меры, к более устойчивому проведению необходимых работы по подаче тепла, обеспечению электроэнергией домов, также было выделено порядка 100 передвижных дизель-генераторов. "Они поставлены будут в резерв и до тех пор, пока будет идти ремонт генераторов, которые получили повреждения, эта система резервная будет работать. Работа сейчас продолжается, все службы в усиленном режиме работают, выполняют мероприятия, необходимые к тому, чтобы и тепло было в домах, и электрическая энергия, контроль со стороны мэра города за полным обеспечением ресурсами жителей этих районов и последующим восстановлением тех систем, которые были повреждены в результате этого пожара", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что руководители федеральной сетевой компании, в чьем ведении находится эта подстанция, разбираются в ситуации и занимаются вопросами проведения в порядок поврежденных трансформаторов. Ранее в пресс-службе метрополитена сообщили агентству о том, что повреждение электро- и теплосети не оказало влияния на работу ближайших к пострадавшим районам станций метро. Кроме того, в пресс-службе северо-восточной префектуры агентству рассказали, что эвакуация жителей пока не требуется, при необходимости будут организованы пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240104/podstantsiya-1919660633.html

https://ria.ru/20240101/pozhar-1919305215.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, петр бирюков, жкх