https://ria.ru/20240104/oruzhie-1919684884.html

Британская BAE Systems возобновит производство деталей M777 для армии США

Британская BAE Systems возобновит производство деталей M777 для армии США - РИА Новости, 04.01.2024

Британская BAE Systems возобновит производство деталей M777 для армии США

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems возобновит производство деталей для дальнобойных гаубиц M777 для нужд армии США, сообщает американская... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:04

2024-01-04T12:04

2024-01-04T12:04

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems возобновит производство деталей для дальнобойных гаубиц M777 для нужд армии США, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Британская оборонная компания BAE Systems заявила в четверг, что возобновит производство запчастей для M777 для армии США", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, последний заказ на гаубицу M777 в США был сделан пять лет назад. Согласно информации источника газеты, произведенные детали будет использованы для ремонта M777 на Украине. Как отмечается, более восьми стран обратились с запросами о покупке M777, компания ожидает контракты на поставку целых орудий. По данным издания, на вооружении украинских войск находится больше гаубиц M777, чем любой другой артиллерии, поставляемой Западом. По меньшей мере 170 M777 были переданы Киеву от США, Австралии и Канады. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.

https://ria.ru/20230909/zapchasti-1895129262.html

https://ria.ru/20230802/proizvodstvo-1887752780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, bae systems, нато, вооруженные силы украины