Британская BAE Systems возобновит производство деталей M777 для армии США
Британская BAE Systems возобновит производство деталей гаубиц M777 для армии США
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jack HowellАмериканские военные ведут стрельбу из гаубицы M777 во время учений
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jack Howell
Американские военные ведут стрельбу из гаубицы M777 во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems возобновит производство деталей для дальнобойных гаубиц M777 для нужд армии США, сообщает американская газета Wall Street Journal.
"Британская оборонная компания BAE Systems заявила в четверг, что возобновит производство запчастей для M777 для армии США", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, последний заказ на гаубицу M777 в США был сделан пять лет назад.
Согласно информации источника газеты, произведенные детали будет использованы для ремонта M777 на Украине. Как отмечается, более восьми стран обратились с запросами о покупке M777, компания ожидает контракты на поставку целых орудий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.