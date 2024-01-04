https://ria.ru/20240104/opasnost-1919752600.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.01.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия города. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T23:43

2024-01-04T23:43

2024-01-04T23:54

белгород

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия города."Внимание! Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации в Telegram-канале.В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. При нахождении на улице нужно срочно спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил он.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240104/ekskavator-1919733905.html

https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html

белгород

белгородская область

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белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область