Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 04.01.2024 (обновлено: 23:54 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/opasnost-1919752600.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.01.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия города. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T23:43
2024-01-04T23:54
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_77099e104b0b7f170239afcfb7c285a6.jpg
БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия города.&quot;Внимание! Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. При нахождении на улице нужно срочно спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил он.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240104/ekskavator-1919733905.html
https://ria.ru/20240104/predmety-1919731467.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c44463ef17d3107f75acd56fbcb2c555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность, людям рекомендуют оставаться дома

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия города.
«

"Внимание! Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. При нахождении на улице нужно срочно спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил он.

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Белгородской области водитель экскаватора подорвался на мине
Вчера, 18:59
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Гладков: найденные в Белгороде взрывоопасные предметы обезвредили
Вчера, 18:34
 
БелгородПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала