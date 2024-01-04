В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность, людям рекомендуют оставаться дома
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
БЕЛГОРОД, 4 янв — РИА Новости. В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщила мэрия города.
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"Внимание! Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. При нахождении на улице нужно срочно спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил он.
Атаки на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.