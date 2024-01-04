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Названы признаки квартиры, которую опасно покупать
Названы признаки квартиры, которую опасно покупать - РИА Новости, 04.01.2024
Названы признаки квартиры, которую опасно покупать
При покупке квартиры на вторичном рынке ее необходимо тщательно проверить, особенно если она стоит дешевле остальных, рассказал в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T02:15
2024-01-04T02:15
2024-01-04T02:16
общество
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кирилл данилов
жилье
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. При покупке квартиры на вторичном рынке ее необходимо тщательно проверить, особенно если она стоит дешевле остальных, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов."Низкая цена (более 15 процентов по сравнению с рыночной стоимостью) свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке", — предупредил Данилов.Такая квартира либо потребует вложений, либо ей вовсе нельзя будет пользоваться, пояснил он.Важно проверить, не находится ли квартира в залоге, ведь переход права собственности не освободит от обременения. Для этого потребуется выписка из ЕГРН. А архивная выписка из домовой книги покажет, были ли нарушения прав жильцов во время приватизации.При покупке унаследованной по завещанию квартиры можно столкнуться с тем, что человеку, отказавшемуся от наследства, наследодатель предоставил право в ней жить. Новый собственник тоже обязан будет приютить отказополучателя. Избежать этого поможет все та же выписка из ЕГРН и само завещание, которое следует запросить у продавца, заключил Данилов.
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общество, россия, кирилл данилов, жилье
Общество, Россия, Кирилл Данилов, Жилье
Названы признаки квартиры, которую опасно покупать
Адвокат Данилов: опасно покупать квартиру на вторичке при сильно заниженной цене
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
При покупке квартиры на вторичном рынке ее необходимо тщательно проверить, особенно если она стоит дешевле остальных, рассказал в интервью
агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
«
"Низкая цена (более 15 процентов по сравнению с рыночной стоимостью) свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке", — предупредил Данилов.
Такая квартира либо потребует вложений, либо ей вовсе нельзя будет пользоваться, пояснил он.
Важно проверить, не находится ли квартира в залоге, ведь переход права собственности не освободит от обременения. Для этого потребуется выписка из ЕГРН. А архивная выписка из домовой книги покажет, были ли нарушения прав жильцов во время приватизации.
При покупке унаследованной по завещанию квартиры можно столкнуться с тем, что человеку, отказавшемуся от наследства, наследодатель предоставил право в ней жить. Новый собственник тоже обязан будет приютить отказополучателя. Избежать этого поможет все та же выписка из ЕГРН и само завещание, которое следует запросить у продавца, заключил Данилов.
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