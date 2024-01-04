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Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции - РИА Новости, 04.01.2024
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22:39 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/obvinenie-1919749568.html
Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции
Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции - РИА Новости, 04.01.2024
Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции
Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что "цифры говорят сами за... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T22:39
2024-01-04T22:39
в мире
украина
сша
россия
илон маск
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что "цифры говорят сами за себя". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе сообщал, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд. "На данный момент нет никаких сомнений, что эта администрация (Байдена - ред.) активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя", - написал Маск в соцсети Х. Таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию со статистическими данными по нелегальной миграции в эпоху администраций Обамы, Трампа, а также нынешнего лидера США Байдена. Худшие показатели оказались при администрации последнего. В конце сентября минувшего года Маск приезжал в техасский городок Игл-Пасс, чтобы показать аудитории миграционный кризис. Тогда бизнесмен отмечал, что, сам будучи иммигрантом, занимает "чрезвычайно проиммигрантскую позицию". Тем не менее, тогда же он призвал остановить поток нелегалов, который ведет к "обрушению систем социального обеспечения". Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240103/migranty-1919596413.html
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в мире, украина, сша, россия, илон маск, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Илон Маск, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции

Маск заявил, что администрация Байдена активно содействует нелегальной миграции

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что "цифры говорят сами за себя".
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе сообщал, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд.
«
"На данный момент нет никаких сомнений, что эта администрация (Байдена - ред.) активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя", - написал Маск в соцсети Х.
Таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию со статистическими данными по нелегальной миграции в эпоху администраций Обамы, Трампа, а также нынешнего лидера США Байдена. Худшие показатели оказались при администрации последнего.
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СМИ: приток незаконных мигрантов в США установил абсолютный рекорд
3 января, 17:10
В конце сентября минувшего года Маск приезжал в техасский городок Игл-Пасс, чтобы показать аудитории миграционный кризис. Тогда бизнесмен отмечал, что, сам будучи иммигрантом, занимает "чрезвычайно проиммигрантскую позицию". Тем не менее, тогда же он призвал остановить поток нелегалов, который ведет к "обрушению систем социального обеспечения".
Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Иммигранты из Мексики в Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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1 января, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияИлон МаскДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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