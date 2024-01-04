https://ria.ru/20240104/obvinenie-1919749568.html

Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции

Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции - РИА Новости, 04.01.2024

Маск обвинил власти США в поощрении нелегальной миграции

Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что "цифры говорят сами за... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T22:39

2024-01-04T22:39

2024-01-04T22:39

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что "цифры говорят сами за себя". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе сообщал, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд. "На данный момент нет никаких сомнений, что эта администрация (Байдена - ред.) активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя", - написал Маск в соцсети Х. Таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию со статистическими данными по нелегальной миграции в эпоху администраций Обамы, Трампа, а также нынешнего лидера США Байдена. Худшие показатели оказались при администрации последнего. В конце сентября минувшего года Маск приезжал в техасский городок Игл-Пасс, чтобы показать аудитории миграционный кризис. Тогда бизнесмен отмечал, что, сам будучи иммигрантом, занимает "чрезвычайно проиммигрантскую позицию". Тем не менее, тогда же он призвал остановить поток нелегалов, который ведет к "обрушению систем социального обеспечения". Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240103/migranty-1919596413.html

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, илон маск, джо байден, сергей лавров, нато