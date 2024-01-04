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ВСУ за два часа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
ВСУ за два часа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.01.2024
ВСУ за два часа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска за два часа обстреляли снарядами натовского калибра 155 миллиметров Горловку и Ясиноватский район в ДНР, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:07
2024-01-04T00:07
2024-01-04T00:19
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли снарядами натовского калибра 155 миллиметров Горловку и Ясиноватский район в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 21.00 (среды, совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Также отмечается, что тремя снарядами того же калибра в 23.00 среды была обстреляна Горловка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240103/kharkov-1919636546.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ за два часа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
СЦКК: ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Горловку и Ясиноватский район