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ВСУ за два часа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ за два часа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.01.2024

ВСУ за два часа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска за два часа обстреляли снарядами натовского калибра 155 миллиметров Горловку и Ясиноватский район в ДНР, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T00:07

2024-01-04T00:07

2024-01-04T00:19

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли снарядами натовского калибра 155 миллиметров Горловку и Ясиноватский район в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 21.00 (среды, совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Также отмечается, что тремя снарядами того же калибра в 23.00 среды была обстреляна Горловка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240103/kharkov-1919636546.html

горловка

украина

донецкая народная республика

россия

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горловка, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия, россия