https://ria.ru/20240104/obstrel-1919709289.html

ВСУ снова обстреляли Макеевку и Донецк

ВСУ снова обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 04.01.2024

ВСУ снова обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщает... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:27

2024-01-04T15:27

2024-01-04T15:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

куйбышевский район

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. В 14.45 ВСУ продолжили обстрел Куйбышевского района Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии. Кроме того, с 14.10 до 14.25 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240104/obstrel-1919700152.html

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637301.html

донецк

макеевка

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, куйбышевский район, вооруженные силы украины, сцкк, нато