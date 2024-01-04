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ВСУ снова обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/obstrel-1919709289.html
ВСУ снова обстреляли Макеевку и Донецк
ВСУ снова обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 04.01.2024
ВСУ снова обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщает... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:27
2024-01-04T15:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
куйбышевский район
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. В 14.45 ВСУ продолжили обстрел Куйбышевского района Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии. Кроме того, с 14.10 до 14.25 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240104/obstrel-1919700152.html
https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637301.html
донецк
макеевка
куйбышевский район
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происшествия, донецк, макеевка, куйбышевский район, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
ВСУ снова обстреляли Макеевку и Донецк

ВСУ выпустили по Макеевке и районам Донецка еще 13 натовских снарядов

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Вчера, 14:29
В 14.45 ВСУ продолжили обстрел Куйбышевского района Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии. Кроме того, с 14.10 до 14.25 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
ВСУ за два часа обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Вчера, 00:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаКуйбышевский районВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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