https://ria.ru/20240104/obstrel-1919657648.html

Украинские войска ночью обстреляли Ясиноватский район и Горловку

Украинские войска ночью обстреляли Ясиноватский район и Горловку - РИА Новости, 04.01.2024

Украинские войска ночью обстреляли Ясиноватский район и Горловку

Украинские войска ночью за 1,5 часа обстреляли Ясиноватский район и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:45

2024-01-04T08:45

2024-01-04T08:45

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК 4 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью за 1,5 часа обстреляли Ясиноватский район и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 01.00 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Также отмечается, что в 02.20 по Горловке выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637432.html

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637301.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия