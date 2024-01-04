Небензя назвал причину происходящего в Красном море
Небензя назвал происходящее в Красном море прямой проекцией насилия в Газе
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
ООН, 4 янв – РИА Новости. Происходящее в Красном море является проекцией насилия в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Проблема с обеспечением свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе развивается столь тревожным образом не в вакууме. Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море – прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля", - сказал Небензя.
"Не секрет, что в ближневосточном регионе крайне разочарованы тем, что все это время покрывающие действия Израиля США держат в заложниках остальных членов СБ и не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня. Раз за разом используя для этого право вето, Вашингтон подрывает все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам и оба продукта СБ, принятые за это время – резолюции 2712 и 2720 – по сути остаются нереализованными", - отметил постпред.
Это, по его словам, вызывает гнев в арабском мире, приобретающий порой столь опасные формы, как действия "Ансар Алла" в Красном море. "Контролировать эмоции населения правительствам ближневосточных государств становится все сложнее, в ситуации же, когда в дело вступает негосударственный игрок, это практически невозможно", - добавил он.
Бойцы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) 19 ноября в знак поддержки палестинцев в секторе Газа на фоне военных действий Израиля захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых - филиппинцы. Хуситы заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль.