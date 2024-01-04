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Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского - РИА Новости, 04.01.2024
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13:32 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/nagrada-1919694709.html
Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского
Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского - РИА Новости, 04.01.2024
Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского
Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, соответствующий РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:32
2024-01-04T13:32
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, соответствующий указ публикован на портале официального опубликования правовых актов. 23 июля 2023 года Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского отпраздновал значимый юбилей – 100 лет. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Рея Сергея Игоревича - старшего научного сотрудника НИИ им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы", - говорится в указе. Также грамотой президента награждены заведующие отделениями Марат Сагиров и Лайлаъ Хамидова. Сообщается, что за заслуги в развитии отечественной культуры и добросовестную работу благодарность президента объявлена замдиректора театра "ленком Марка Захарова" Дмитрию Кудряшову. За заслуги в области культуры и спорта благодарность также объявлена вице-президенту Континентальной хоккейной лиги Алексею Анисимову, добавляется в указе.
https://ria.ru/20231226/golikova-1918140634.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского

Путин наградил грамотами сотрудников НИИ Склифосовского, который отмечает юбилей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, соответствующий указ публикован на портале официального опубликования правовых актов.
23 июля 2023 года Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского отпраздновал значимый юбилей – 100 лет.
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"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Рея Сергея Игоревича - старшего научного сотрудника НИИ им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы", - говорится в указе.
Также грамотой президента награждены заведующие отделениями Марат Сагиров и Лайлаъ Хамидова.
Сообщается, что за заслуги в развитии отечественной культуры и добросовестную работу благодарность президента объявлена замдиректора театра "ленком Марка Захарова" Дмитрию Кудряшову.
За заслуги в области культуры и спорта благодарность также объявлена вице-президенту Континентальной хоккейной лиги Алексею Анисимову, добавляется в указе.
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