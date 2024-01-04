https://ria.ru/20240104/nagrada-1919694709.html

Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского

Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского - РИА Новости, 04.01.2024

Путин наградил почетными грамотами сотрудников НИИ им. Склифосовского

Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, соответствующий РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T13:32

2024-01-04T13:32

2024-01-04T13:32

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, соответствующий указ публикован на портале официального опубликования правовых актов. 23 июля 2023 года Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского отпраздновал значимый юбилей – 100 лет. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Рея Сергея Игоревича - старшего научного сотрудника НИИ им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы", - говорится в указе. Также грамотой президента награждены заведующие отделениями Марат Сагиров и Лайлаъ Хамидова. Сообщается, что за заслуги в развитии отечественной культуры и добросовестную работу благодарность президента объявлена замдиректора театра "ленком Марка Захарова" Дмитрию Кудряшову. За заслуги в области культуры и спорта благодарность также объявлена вице-президенту Континентальной хоккейной лиги Алексею Анисимову, добавляется в указе.

https://ria.ru/20231226/golikova-1918140634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин