https://ria.ru/20240104/muzey-1919732954.html

Львовские власти решили пока не восстанавливать уничтоженный музей Шуфевича

Львовские власти решили пока не восстанавливать уничтоженный музей Шуфевича - РИА Новости, 04.01.2024

Львовские власти решили пока не восстанавливать уничтоженный музей Шуфевича

Уничтоженный во Львове музей украинскому националисту Роману Шухевичу будут восстанавливать только после окончания боевых действий, заявил мэр Андрей Садовой в... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:53

2024-01-04T18:53

2024-01-04T18:53

специальная военная операция на украине

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андрей садовой

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уничтоженный во Львове музей украинскому националисту Роману Шухевичу будут восстанавливать только после окончания боевых действий, заявил мэр Андрей Садовой в своем Telegram-канале Ранее власти Львова сообщили, что в день рождения лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры был полностью уничтожен музей генерала УПА ("Украинская повстанческая армия – экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича. "В результате атаки уничтожено 16 музейных экспонатов, которые входили в Музейный фонд Украины. Несколько сотен музейных экспонатов удалось сохранить, они были вывезены", - говорится в сообщении Садового.По словам мэра, к разбору завалов пока не приступали, но планируют начать его в пятницу. Далее власти рассчитывают провести архитектурный конкурс для определения проекта нового музея. При этом Садовой подчеркнул, что восстановление музея начнется после окончания боевых действий. Бандера - лидер "Организации украинских националистов", один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

https://ria.ru/20230925/kanada-1898400621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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