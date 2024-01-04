Львовские власти решили пока не восстанавливать уничтоженный музей Шуфевича
Мэр Львова: музей Шухевича будут восстанавливать после окончания боевых действий
© Фото : Андрій Садовий/TelegramМузей украинскому националисту Роману Шухевичу, уничтоженный во Львове на западе Украины
© Фото : Андрій Садовий/Telegram
Музей украинскому националисту Роману Шухевичу, уничтоженный во Львове на западе Украины
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уничтоженный во Львове музей украинскому националисту Роману Шухевичу будут восстанавливать только после окончания боевых действий, заявил мэр Андрей Садовой в своем Telegram-канале
Ранее власти Львова сообщили, что в день рождения лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры был полностью уничтожен музей генерала УПА ("Украинская повстанческая армия – экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича.
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"В результате атаки уничтожено 16 музейных экспонатов, которые входили в Музейный фонд Украины. Несколько сотен музейных экспонатов удалось сохранить, они были вывезены", - говорится в сообщении Садового.
По словам мэра, к разбору завалов пока не приступали, но планируют начать его в пятницу. Далее власти рассчитывают провести архитектурный конкурс для определения проекта нового музея. При этом Садовой подчеркнул, что восстановление музея начнется после окончания боевых действий.
Бандера - лидер "Организации украинских националистов", один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.