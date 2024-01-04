https://ria.ru/20240104/most-1919741740.html

Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения

Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения - РИА Новости, 04.01.2024

Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли спустя почти 4 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T20:42

2024-01-04T20:42

2024-01-04T20:42

происшествия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли спустя почти 4 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в четверг в 16.25 мск. Это вторая за сутки остановка движения на мосту, первое кратковременное перекрытие моста было утром в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, выложенном в 20.16 мск.

https://ria.ru/20240104/rakety-1919726855.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, крымский мост