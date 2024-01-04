https://ria.ru/20240104/most-1919741740.html
Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения
Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения - РИА Новости, 04.01.2024
Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли спустя почти 4 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:42
2024-01-04T20:42
2024-01-04T20:42
происшествия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли спустя почти 4 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в четверг в 16.25 мск. Это вторая за сутки остановка движения на мосту, первое кратковременное перекрытие моста было утром в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, выложенном в 20.16 мск.
https://ria.ru/20240104/rakety-1919726855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост
Происшествия, Крымский мост
Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 4 часа после приостановки