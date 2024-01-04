https://ria.ru/20240104/morozy-1919659616.html

В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы

В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы - РИА Новости, 04.01.2024

В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы

Минувшей ночью в Подмосковье были зафиксированы 30-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:08

2024-01-04T09:08

2024-01-04T09:08

погода

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Минувшей ночью в Подмосковье были зафиксированы 30-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Подмосковье местами ударили 30-градусные морозы, которые были отмечены на следующих метеостанциях: Шаховская - минус 30,2 градусов, Пушкино - минус 30,5 градусов, Солнечногорск - минус 30,8 градусов, Луговая - минус 31 градусов, Дмитров - минус 31,2 градусов, Клин - минус 31,9 градусов", - написал Тишковец.

https://ria.ru/20240103/temperatura-1919586849.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

погода, евгений тишковец, московская область (подмосковье)