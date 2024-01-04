Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/morozy-1919659616.html
В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы
В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы - РИА Новости, 04.01.2024
В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы
Минувшей ночью в Подмосковье были зафиксированы 30-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:08
2024-01-04T09:08
погода
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833618516_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_f953244e2c77a60084111708e38d01ab.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Минувшей ночью в Подмосковье были зафиксированы 30-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Подмосковье местами ударили 30-градусные морозы, которые были отмечены на следующих метеостанциях: Шаховская - минус 30,2 градусов, Пушкино - минус 30,5 градусов, Солнечногорск - минус 30,8 градусов, Луговая - минус 31 градусов, Дмитров - минус 31,2 градусов, Клин - минус 31,9 градусов", - написал Тишковец.
https://ria.ru/20240103/temperatura-1919586849.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833618516_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a55d530a7a68a5aa93af3f288a8ed7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, евгений тишковец, московская область (подмосковье)
Погода, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы

Минувшей ночью в Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМорозная ночь
Морозная ночь - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Морозная ночь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Минувшей ночью в Подмосковье были зафиксированы 30-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Подмосковье местами ударили 30-градусные морозы, которые были отмечены на следующих метеостанциях: Шаховская - минус 30,2 градусов, Пушкино - минус 30,5 градусов, Солнечногорск - минус 30,8 градусов, Луговая - минус 31 градусов, Дмитров - минус 31,2 градусов, Клин - минус 31,9 градусов", - написал Тишковец.
Девушка регулирует подачу тепла от батареи - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В Москве температуру в системе отопления города подняли до максимума
3 января, 15:44
 
ПогодаЕвгений ТишковецМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала