https://ria.ru/20240104/moroz-1919659863.html

Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 04.01.2024

Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:11

2024-01-04T09:11

2024-01-04T09:11

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве морозы вышли на пик - на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градусов, на Балчуге было минус 24,8 градусов, в Тушино минус 27,1 градусов. К 08.00 мороз в столице окреп до минус 26,9. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы", - написал Тишковец. Он отметил, что таких морозов 4 января в Москве не было 42 года.

https://ria.ru/20240103/pogoda-1919582824.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода