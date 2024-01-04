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Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 04.01.2024
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09:11 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/moroz-1919659863.html
Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы
Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 04.01.2024
Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы
Ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:11
2024-01-04T09:11
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве морозы вышли на пик - на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градусов, на Балчуге было минус 24,8 градусов, в Тушино минус 27,1 градусов. К 08.00 мороз в столице окреп до минус 26,9. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы", - написал Тишковец. Он отметил, что таких морозов 4 января в Москве не было 42 года.
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура в Москве ночью опустилась до минус 27,1 градуса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве морозы вышли на пик - на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градусов, на Балчуге было минус 24,8 градусов, в Тушино минус 27,1 градусов. К 08.00 мороз в столице окреп до минус 26,9. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы", - написал Тишковец.
Он отметил, что таких морозов 4 января в Москве не было 42 года.
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