https://ria.ru/20240104/matkapital-1919664089.html

На Камчатке проиндексируют материнский капитал

На Камчатке проиндексируют материнский капитал - РИА Новости, 04.01.2024

На Камчатке проиндексируют материнский капитал

Материнский капитал на Камчатке будет проиндексирован на 7,5% с 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:42

2024-01-04T09:42

2024-01-04T09:42

общество

камчатка

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв – РИА Новости. Материнский капитал на Камчатке будет проиндексирован на 7,5% с 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. "Материнский капитал на первого ребенка составит более 630 тысяч рублей, а на второго - более 830 тысяч рублей. Иногда часть материнского капитала семьи используют в различных целях и образуется остаток на дальнейшие расходы. Важно отметить, что данный остаток материнского капитала также индексируется", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Викторию Сивак. Материнский капитал выплачивается с 2007 года. Изначально данную меру господдержки имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898071150.html

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камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, камчатка, камчатский край