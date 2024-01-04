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На Камчатке проиндексируют материнский капитал - РИА Новости, 04.01.2024
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09:42 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/matkapital-1919664089.html
На Камчатке проиндексируют материнский капитал
На Камчатке проиндексируют материнский капитал - РИА Новости, 04.01.2024
На Камчатке проиндексируют материнский капитал
Материнский капитал на Камчатке будет проиндексирован на 7,5% с 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:42
2024-01-04T09:42
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв – РИА Новости. Материнский капитал на Камчатке будет проиндексирован на 7,5% с 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. "Материнский капитал на первого ребенка составит более 630 тысяч рублей, а на второго - более 830 тысяч рублей. Иногда часть материнского капитала семьи используют в различных целях и образуется остаток на дальнейшие расходы. Важно отметить, что данный остаток материнского капитала также индексируется", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Викторию Сивак. Материнский капитал выплачивается с 2007 года. Изначально данную меру господдержки имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.
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общество, камчатка, камчатский край
Общество, Камчатка, Камчатский край
На Камчатке проиндексируют материнский капитал

На Камчатке проиндексируют материнский капитал на 7,5 процента

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв – РИА Новости. Материнский капитал на Камчатке будет проиндексирован на 7,5% с 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Материнский капитал на первого ребенка составит более 630 тысяч рублей, а на второго - более 830 тысяч рублей. Иногда часть материнского капитала семьи используют в различных целях и образуется остаток на дальнейшие расходы. Важно отметить, что данный остаток материнского капитала также индексируется", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Викторию Сивак.
Материнский капитал выплачивается с 2007 года. Изначально данную меру господдержки имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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