https://ria.ru/20240104/matkapital-1919664089.html
На Камчатке проиндексируют материнский капитал
На Камчатке проиндексируют материнский капитал - РИА Новости, 04.01.2024
На Камчатке проиндексируют материнский капитал
Материнский капитал на Камчатке будет проиндексирован на 7,5% с 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:42
2024-01-04T09:42
2024-01-04T09:42
общество
камчатка
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913502859_44:429:2922:2048_1920x0_80_0_0_fb32416a3155afd86383658acd661698.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 янв – РИА Новости. Материнский капитал на Камчатке будет проиндексирован на 7,5% с 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона. "Материнский капитал на первого ребенка составит более 630 тысяч рублей, а на второго - более 830 тысяч рублей. Иногда часть материнского капитала семьи используют в различных целях и образуется остаток на дальнейшие расходы. Важно отметить, что данный остаток материнского капитала также индексируется", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Викторию Сивак. Материнский капитал выплачивается с 2007 года. Изначально данную меру господдержки имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898071150.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913502859_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_f3c48566f54a7ddf10282cb9ac5fdf5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, камчатка, камчатский край
Общество, Камчатка, Камчатский край
На Камчатке проиндексируют материнский капитал
На Камчатке проиндексируют материнский капитал на 7,5 процента