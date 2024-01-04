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"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
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08:51 04.01.2024
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"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ
"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ
Россия стремится разгромить Украину, используя превосходство в силе, пишет The National Interest. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:51
2024-01-04T08:51
россия
украина
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
политика
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия стремится разгромить Украину, используя превосходство в силе, пишет The National Interest.&quot;Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники&quot;, — говорится в материале.Журналист отметил, что российская армия параллельно продолжает наращивать военную мощь для грядущих тяжелых битв.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
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россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, политика
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ

NI: Россия стремится разгромить Украину, используя превосходство в силе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия стремится разгромить Украину, используя превосходство в силе, пишет The National Interest.
«

"Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники", — говорится в материале.

Журналист отметил, что российская армия параллельно продолжает наращивать военную мощь для грядущих тяжелых битв.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
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