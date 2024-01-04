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"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ
"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ
Россия стремится разгромить Украину, используя превосходство в силе, пишет The National Interest. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:51
2024-01-04T08:51
2024-01-04T08:51
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия стремится разгромить Украину, используя превосходство в силе, пишет The National Interest."Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники", — говорится в материале.Журналист отметил, что российская армия параллельно продолжает наращивать военную мощь для грядущих тяжелых битв.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
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"Превосходящая мощь". Маневры ВС России вызвали шок в СМИ
NI: Россия стремится разгромить Украину, используя превосходство в силе