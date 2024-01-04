https://ria.ru/20240104/likvidatsiya-1919750892.html
Пентагон подтвердил ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке
Пентагон подтвердил ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке - РИА Новости, 04.01.2024
Пентагон подтвердил ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке
Пентагон подтвердил ликвидацию в Ираке двух высокопоставленных боевиков, обвинив их в атаках на американские силы. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T23:10
2024-01-04T23:10
2024-01-04T23:10
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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Пентагон подтвердил ликвидацию в Ираке двух высокопоставленных боевиков, обвинив их в атаках на американские силы. "Я могу подтвердить, что 4 января примерно в 12.00 по иракскому времени силы США предприняли необходимые и пропорциональные действия против Муштака Джавада Казима аль-Джавари (Абу Таква), который является лидером "Харакат ан-Нуджаба", - сказал журналистам официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. Он добавил, что Абу Таква был "активно вовлечен в планирование и проведение атак против личного состава американских сил". Вместе с Абу Таквой погиб еще один активист группировки, которая считается проиранским шиитским ополчением. "Важно отметить, что удар был нанесен в рамках самозащиты, никто из гражданских лиц не пострадал", - сказал Райдер. Он отказался говорить о деталях операции, в которой, по данным СМИ, американцы применили ударный беспилотный летательный аппарат.
https://ria.ru/20240103/erdogan-1919545473.html
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в мире, ирак, сша, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Ирак, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон подтвердил ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке
Пентагон подтвердил ликвидацию в Ираке двух высокопоставленных боевиков
ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Пентагон подтвердил ликвидацию в Ираке двух высокопоставленных боевиков, обвинив их в атаках на американские силы.
«
"Я могу подтвердить, что 4 января примерно в 12.00 по иракскому времени силы США предприняли необходимые и пропорциональные действия против Муштака Джавада Казима аль-Джавари (Абу Таква), который является лидером "Харакат ан-Нуджаба", - сказал журналистам официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.
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Он добавил, что Абу Таква был "активно вовлечен в планирование и проведение атак против личного состава американских сил".
Вместе с Абу Таквой погиб еще один активист группировки, которая считается проиранским шиитским ополчением.
«
"Важно отметить, что удар был нанесен в рамках самозащиты, никто из гражданских лиц не пострадал", - сказал Райдер.
Он отказался говорить о деталях операции, в которой, по данным СМИ, американцы применили ударный беспилотный летательный аппарат.
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