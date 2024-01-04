https://ria.ru/20240104/legitimnost-1919641697.html

Небензя усомнился в легитимности коалиции США в Красном море

Небензя усомнился в легитимности коалиции США в Красном море - РИА Новости, 04.01.2024

Небензя усомнился в легитимности коалиции США в Красном море

Легитимность действий коалиции США в Красном море с точки зрения международного права вызывает серьезные сомнения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T01:17

2024-01-04T01:17

2024-01-04T01:17

в мире

сша

красное море

василий небензя

ансар алла

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йемен

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ООН, 4 янв - РИА Новости. Легитимность действий коалиции США в Красном море с точки зрения международного права вызывает серьезные сомнения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Сколоченная Вашингтоном так называемая "международная морская коалиция", насколько мы можем судить, несмотря на громкое название, на самом деле по большей части состоит из военных кораблей самих США, и легитимность ее действий с точки зрения международного права вызывает самые серьезные сомнения", - сказал Небензя. "Поэтому наши задачи сегодня - не только подтвердить согласованный 1 декабря коллективный сигнал "Ансар Алла" о недопустимости их действий, но и остудить "горячие головы" в Вашингтоне, для которых очередной конфликт на Ближнем Востоке - всего лишь часть своей собственной геополитической игры", - добавил он. Ранее движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20240104/nebenzya-1919641351.html

сша

красное море

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в мире, сша, красное море, василий небензя, ансар алла, оон, йемен