Небензя усомнился в легитимности коалиции США в Красном море
Небензя усомнился в легитимности действий коалиции США в Красном море
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill DodgeЭсминец ВМС США
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill Dodge
Эсминец ВМС США. Архивное фото
ООН, 4 янв - РИА Новости. Легитимность действий коалиции США в Красном море с точки зрения международного права вызывает серьезные сомнения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Сколоченная Вашингтоном так называемая "международная морская коалиция", насколько мы можем судить, несмотря на громкое название, на самом деле по большей части состоит из военных кораблей самих США, и легитимность ее действий с точки зрения международного права вызывает самые серьезные сомнения", - сказал Небензя.
"Поэтому наши задачи сегодня - не только подтвердить согласованный 1 декабря коллективный сигнал "Ансар Алла" о недопустимости их действий, но и остудить "горячие головы" в Вашингтоне, для которых очередной конфликт на Ближнем Востоке - всего лишь часть своей собственной геополитической игры", - добавил он.
Ранее движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.