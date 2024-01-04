https://ria.ru/20240104/lavrov-1919666204.html
Лавров рассказал, что в юности не собирался поступать в МГИМО
Лавров рассказал, что в юности не собирался поступать в МГИМО - РИА Новости, 04.01.2024
Лавров рассказал, что в юности не собирался поступать в МГИМО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках исполнения всероссийской акции "Елка желаний" в интервью девочке Анастасии из Луганска рассказал, что... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:06
2024-01-04T10:06
2024-01-04T10:06
общество
россия
луганск
сергей лавров
мгимо
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках исполнения всероссийской акции "Елка желаний" в интервью девочке Анастасии из Луганска рассказал, что поступил в МГИМО "по недоразумению". Одиннадцатилетняя луганчанка Анастасия на встрече с Лавровым, что было ее новогодним желанием, спросила у министра, почему тот решил поступать в МГИМО. Лавров сообщил, что не всегда хотел быть дипломатом. "По недоразумению. У меня любимый предмет были математика и физика, у нас был очень хороший преподаватель по этим предметам.... И я через него влюбился в эти предметы и хотел поступать в МИФИ или МФТИ. Но, поскольку в то время в эти и все остальные вузы экзамены начинались первого августа, мне мама сказала: "А вот в МГИМО 1 июля. Ты ничего не теряешь", - поделился Лавров. Он рассказал, что у него была в школе серебряная медаль и поэтому сдавать нужно было только два предмета. В результате будущий министр сдавал экзамены 1 и 3 июля и был принят. "Натура человеческая сыграла свою роль, и не хотелось больше ничего делать. Но я не прогадал, поступив в МГИМО", - добавил Лавров. Министр сказал слова напутствия девочке, рассказав о подготовке к поступлению в вуз, выпускающий главных российских дипломатов. Министр, отвечая на вопрос о трудностях при поступлении, сообщил, что хорошо учился и поэтому сдал экзамен успешно.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html
https://ria.ru/20240104/lavrov-1919665613.html
россия
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, луганск, сергей лавров, мгимо, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", московский физико-технический институт
Общество, Россия, Луганск, Сергей Лавров, МГИМО, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский физико-технический институт
Лавров рассказал, что в юности не собирался поступать в МГИМО
Лавров рассказал, что не собирался поступать в МГИМО, а хотел быть физиком
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках исполнения всероссийской акции "Елка желаний" в интервью девочке Анастасии из Луганска рассказал, что поступил в МГИМО "по недоразумению".
Одиннадцатилетняя луганчанка Анастасия на встрече с Лавровым, что было ее новогодним желанием, спросила у министра, почему тот решил поступать в МГИМО. Лавров сообщил, что не всегда хотел быть дипломатом.
Сергей Лавров: "Я — за мир, однозначно"
"По недоразумению. У меня любимый предмет были математика и физика, у нас был очень хороший преподаватель по этим предметам.... И я через него влюбился в эти предметы и хотел поступать в МИФИ
или МФТИ
. Но, поскольку в то время в эти и все остальные вузы экзамены начинались первого августа, мне мама сказала: "А вот в МГИМО 1 июля. Ты ничего не теряешь", - поделился Лавров.
Он рассказал, что у него была в школе серебряная медаль и поэтому сдавать нужно было только два предмета. В результате будущий министр сдавал экзамены 1 и 3 июля и был принят.
"Натура человеческая сыграла свою роль, и не хотелось больше ничего делать. Но я не прогадал, поступив в МГИМО", - добавил Лавров.
Министр сказал слова напутствия девочке, рассказав о подготовке к поступлению в вуз, выпускающий главных российских дипломатов.
Министр, отвечая на вопрос о трудностях при поступлении, сообщил, что хорошо учился и поэтому сдал экзамен успешно.
Лавров рассказал о своем любимом блюде