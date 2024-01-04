https://ria.ru/20240104/lavrov-1919666204.html

Лавров рассказал, что в юности не собирался поступать в МГИМО

Лавров рассказал, что в юности не собирался поступать в МГИМО - РИА Новости, 04.01.2024

Лавров рассказал, что в юности не собирался поступать в МГИМО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках исполнения всероссийской акции "Елка желаний" в интервью девочке Анастасии из Луганска рассказал, что... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:06

2024-01-04T10:06

2024-01-04T10:06

общество

россия

луганск

сергей лавров

мгимо

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках исполнения всероссийской акции "Елка желаний" в интервью девочке Анастасии из Луганска рассказал, что поступил в МГИМО "по недоразумению". Одиннадцатилетняя луганчанка Анастасия на встрече с Лавровым, что было ее новогодним желанием, спросила у министра, почему тот решил поступать в МГИМО. Лавров сообщил, что не всегда хотел быть дипломатом. "По недоразумению. У меня любимый предмет были математика и физика, у нас был очень хороший преподаватель по этим предметам.... И я через него влюбился в эти предметы и хотел поступать в МИФИ или МФТИ. Но, поскольку в то время в эти и все остальные вузы экзамены начинались первого августа, мне мама сказала: "А вот в МГИМО 1 июля. Ты ничего не теряешь", - поделился Лавров. Он рассказал, что у него была в школе серебряная медаль и поэтому сдавать нужно было только два предмета. В результате будущий министр сдавал экзамены 1 и 3 июля и был принят. "Натура человеческая сыграла свою роль, и не хотелось больше ничего делать. Но я не прогадал, поступив в МГИМО", - добавил Лавров. Министр сказал слова напутствия девочке, рассказав о подготовке к поступлению в вуз, выпускающий главных российских дипломатов. Министр, отвечая на вопрос о трудностях при поступлении, сообщил, что хорошо учился и поэтому сдал экзамен успешно.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html

https://ria.ru/20240104/lavrov-1919665613.html

россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, луганск, сергей лавров, мгимо, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", московский физико-технический институт