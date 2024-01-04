https://ria.ru/20240104/lavrov-1919665613.html
Лавров рассказал о своем любимом блюде
Лавров рассказал о своем любимом блюде - РИА Новости, 04.01.2024
Лавров рассказал о своем любимом блюде
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время акции "Елка желаний" ответил на вопросы девочки Анастасии из Луганска и рассказал, что его любимое блюдо - РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:03
2024-01-04T10:03
2024-01-04T10:03
россия
луганск
украина
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время акции "Елка желаний" ответил на вопросы девочки Анастасии из Луганска и рассказал, что его любимое блюдо - пельмени с уксусом и горчицей. "Пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. А из первых - борщ, конечно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о любимом блюде. Он пошутил, что между Россией и Украиной "идет битва" о том, кому на самом деле принадлежит борщ.
https://ria.ru/20231223/vybiraya-1917626197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганск, украина, сергей лавров, общество
Россия, Луганск, Украина, Сергей Лавров, Общество
Лавров рассказал о своем любимом блюде
Лавров назвал пельмени с с горчицей своим любимым блюдом