https://ria.ru/20240104/lavrov-1919665613.html

Лавров рассказал о своем любимом блюде

Лавров рассказал о своем любимом блюде - РИА Новости, 04.01.2024

Лавров рассказал о своем любимом блюде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время акции "Елка желаний" ответил на вопросы девочки Анастасии из Луганска и рассказал, что его любимое блюдо - РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:03

2024-01-04T10:03

2024-01-04T10:03

россия

луганск

украина

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время акции "Елка желаний" ответил на вопросы девочки Анастасии из Луганска и рассказал, что его любимое блюдо - пельмени с уксусом и горчицей. "Пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. А из первых - борщ, конечно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о любимом блюде. Он пошутил, что между Россией и Украиной "идет битва" о том, кому на самом деле принадлежит борщ.

https://ria.ru/20231223/vybiraya-1917626197.html

россия

луганск

украина

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Варвара Скокшина

россия, луганск, украина, сергей лавров, общество