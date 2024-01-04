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Лавров рассказал о своем любимом блюде - РИА Новости, 04.01.2024
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10:03 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/lavrov-1919665613.html
Лавров рассказал о своем любимом блюде
Лавров рассказал о своем любимом блюде - РИА Новости, 04.01.2024
Лавров рассказал о своем любимом блюде
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время акции "Елка желаний" ответил на вопросы девочки Анастасии из Луганска и рассказал, что его любимое блюдо - РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:03
2024-01-04T10:03
россия
луганск
украина
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время акции "Елка желаний" ответил на вопросы девочки Анастасии из Луганска и рассказал, что его любимое блюдо - пельмени с уксусом и горчицей. "Пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. А из первых - борщ, конечно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о любимом блюде. Он пошутил, что между Россией и Украиной "идет битва" о том, кому на самом деле принадлежит борщ.
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россия, луганск, украина, сергей лавров, общество
Россия, Луганск, Украина, Сергей Лавров, Общество
Лавров рассказал о своем любимом блюде

Лавров назвал пельмени с с горчицей своим любимым блюдом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время акции "Елка желаний" ответил на вопросы девочки Анастасии из Луганска и рассказал, что его любимое блюдо - пельмени с уксусом и горчицей.
"Пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. А из первых - борщ, конечно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о любимом блюде.
Он пошутил, что между Россией и Украиной "идет битва" о том, кому на самом деле принадлежит борщ.
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